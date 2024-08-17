訪南區商場揭逾百吉舖 葉劉：因人口老化移民潮 北上非主因

香港零售市道復蘇不似預期，各區湧現「吉舖」。行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀周五(16日)赴南區視察，走訪香港仔、置富花園、海怡半島等地，點算南區3個傳統商場及地標合共超過100間吉舖。葉劉又指在置富花園的家庭醫生向她表示，吉舖加劇是因為人口老化及移民潮，反而北上消費非主因。她希望商場業主主動減租，伸出援手與旗下商戶共渡時艱。

置富南區廣場空置率高達36%

葉劉與新民黨南區團隊走訪香港仔街市、置富南區商場、海怡半島商場三個南區地標點算吉舗情況，其中香港仔街市142間舗有29間吉舗、置富南區廣場110間舗有40間吉舗，空置率高達36%，至於海怡東商場及海怡西廣場有35間吉舗，三個傳統商場及地標合共有104間吉舖，不少街坊店均慨嘆租金高昂令生意難做，看淡前景選擇離場。

葉劉表示經常前往置富花園找家庭醫生，對方向她表示，吉舖加劇是因為人口老化及移民潮，反而北上消費非主因，因置富沒有港鐵接駁及位置不方便，加上同區黃竹坑新商場THE SOUTHSIDE開幕亦成為原因。團隊往THE SOUTHSIDE視察時發現人頭湧湧，幾乎每間食肆都有人流，商店種類繁多，對非南區市民也有吸引力。