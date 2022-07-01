訪港慶回歸 習近平：歷經風雨後 香港浴火重生 「一國兩制」具強大生命力

今日是香港回歸25周年，國家主席習近平及夫人彭麗媛昨午乘坐高鐵專列抵達西九龍高鐵站，是相隔5年後再度來港。習近平指，香港歷盡風雨後浴火重生，呈現出蓬勃生機，強調「一國兩制」是個好制度，又引用《荀子．修身》的「行而不輟，未來可期」，稱只要毫不動搖堅持「一國兩制」，香港未來一定會更美好，為中華民族偉大復興作出新的、更大的貢獻。

有別過往乘坐專機，國家主席習近平與夫人彭麗媛今次乘坐高鐵「復興號」專列來港，昨午3時10分許抵達西九龍站，特首林鄭月娥與丈夫林兆波和中聯辦主任駱惠寧在月台迎接。站內隨即舉行歡迎儀式，幾百名學生和民眾在月台和大堂揮動國旗和區旗歡迎，又有警察銀樂隊和舞獅表演，場面熱鬧。

習近平脫下口罩在站內簡短發言，指自他上次訪港後5年來，一直關注著、牽掛著香港，他的心、中央政府的心和香港同胞在一起。他表示，過去一段時間裡，香港經受一次次嚴峻考驗，戰勝一個個風險挑戰，歷盡風雨後，香港浴火重生，呈現出蓬勃的生機。

習近平說，事實證明「一國兩制」具有強大生命力，能確保香港長期繁榮穩定、維護香港同胞的福祉。他強調，「一國兩制」是個好制度，正所謂「行而不輟，未來可期」，只要毫不動搖堅持「一國兩制」，香港未來一定會更美好，一定會為中華民族偉大復興作出新的、更大的貢獻。

習近平隨後到灣仔會議展覽中心與林鄭月娥、梁振英等會面，並會見行政、立法及司法機構負責人，160多名香港各界人士及紀律部隊代表，中央駐港及中資機構代表等。

據政府提供的照片，早前確診的陳國基亦在場，但未見同樣染疫的曾國衞，曾國衞太太、海關關長何珮珊則在場。而習會見社會人士時，參與者包括范徐麗泰、梁愛詩、陳馮富珍、何柱國、余國春、譚惠珠、呂志和、霍震霆、李澤鉅、霍震寰、李家傑、黃志祥、馬逢國、盛智文、盧文端等。