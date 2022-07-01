訪港慶回歸 習近平：歷經風雨後 香港浴火重生 「一國兩制」具強大生命力

今日是香港回歸25周年，國家主席習近平及夫人彭麗媛昨午乘坐高鐵專列抵達西九龍高鐵站，是相隔5年後再度來港。習近平指，香港歷盡風雨後浴火重生，呈現出蓬勃生機，強調「一國兩制」是個好制度，又引用《荀子．修身》的「行而不輟，未來可期」，稱只要毫不動搖堅持「一國兩制」，香港未來一定會更美好，為中華民族偉大復興作出新的、更大的貢獻。
有別過往乘坐專機，國家主席習近平與夫人彭麗媛今次乘坐高鐵「復興號」專列來港，昨午3時10分許抵達西九龍站，特首林鄭月娥與丈夫林兆波和中聯辦主任駱惠寧在月台迎接。站內隨即舉行歡迎儀式，幾百名學生和民眾在月台和大堂揮動國旗和區旗歡迎，又有警察銀樂隊和舞獅表演，場面熱鬧。
習近平脫下口罩在站內簡短發言，指自他上次訪港後5年來，一直關注著、牽掛著香港，他的心、中央政府的心和香港同胞在一起。他表示，過去一段時間裡，香港經受一次次嚴峻考驗，戰勝一個個風險挑戰，歷盡風雨後，香港浴火重生，呈現出蓬勃的生機。
習近平說，事實證明「一國兩制」具有強大生命力，能確保香港長期繁榮穩定、維護香港同胞的福祉。他強調，「一國兩制」是個好制度，正所謂「行而不輟，未來可期」，只要毫不動搖堅持「一國兩制」，香港未來一定會更美好，一定會為中華民族偉大復興作出新的、更大的貢獻。
習近平隨後到灣仔會議展覽中心與林鄭月娥、梁振英等會面，並會見行政、立法及司法機構負責人，160多名香港各界人士及紀律部隊代表，中央駐港及中資機構代表等。
據政府提供的照片，早前確診的陳國基亦在場，但未見同樣染疫的曾國衞，曾國衞太太、海關關長何珮珊則在場。而習會見社會人士時，參與者包括范徐麗泰、梁愛詩、陳馮富珍、何柱國、余國春、譚惠珠、呂志和、霍震霆、李澤鉅、霍震寰、李家傑、黃志祥、馬逢國、盛智文、盧文端等。
習近平：充分肯定林鄭月娥5年來的工作
習近平與林鄭月娥會面時，形容林鄭在中央堅定支持下，忠誠履行行政長官的憲制責任，堅定貫徹落實「一國兩制」方針和基本法，帶領特區政府依法施政，團結社會止暴制亂，全力抗擊疫情，積極融入國家發展大局，為維護國家主權、安全、發展利益和香港繁榮穩定，落實「愛國者治港」原則，推動香港局勢實現由亂到治重大轉折，做了大量艱苦工作，作出重要貢獻，展現了勇於擔當的精神，「對於你這5年來的工作，中央是充分肯定的。」習近平希望林鄭積極支持新一任行政長官和新一屆特別行政區政府依法施政，繼續為香港和國家的發展作出貢獻。
習近平下午亦會見了全國政協副主席梁振英，並委託相關方面轉達對在港的全國政協副主席董建華的問候。習近平又向梁振英表示，希望他全力支持新一任特首和新一屆特區政府依法施政。
主席伉儷分訪科學園戲曲中心
習近平隨後轉到科學園，了解本港近年創科發展和前景，又參觀一家InnoHK創新香港研發平台的重點實驗室。他亦發言勉勵科研人員、業界及青年，特別是對香港青年的關心，體現對香港創科的重視和肯定，對香港貢獻國家科技發展的期盼。彭麗媛昨午則到訪西九文化區戲曲中心，在茶館劇場欣賞劇團綵排和參觀粵劇展覽，又與劇團演員和曾到故宮實習的青年義工交流，並向戲曲中心致送由已故著名文學史家鄭振鐸發起編纂、傳統戲曲作品結集《古本戲曲叢刊》。
習近平及夫人彭麗媛晚上到禮賓府出席林鄭月娥及丈夫林兆波的晚宴，李家超和夫人林麗嬋亦在場。習近平今早將出席慶祝香港回歸祖國25周年大會暨香港特區第六屆政府就職典禮，並發表重要講話；預計下午結束在港行程。