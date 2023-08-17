訪港旅客數字欠理想　梁熙：有錢內地客睇唔起香港、中產客嫌性價比低

近期旅發局公布訪港旅客數字，惟數字似乎欠理想。為此立法會議員梁熙表示，香港要針對內地客要求作出部署以吸引其來港，他又形容旅客對本港旅遊是「有錢睇唔起、中產嫌低性價比」，故建議提高旅遊性價比。

香港未能針對內地群體旅遊喜好

梁熙今日(17日)在社交網站發帖指，現時香港未能針對內地群體旅遊喜好，形容在內地旅客眼中，「有錢的看不起香港，基層的來不起香港，中產又嫌香港『性價比』較低」；而對於富豪階層，梁熙認為歐美奢華感覺才夠吸引力，而歐美當地物品等售價較香港便宜，加上香港名牌的上架速度又不及上海快，所以很少來香港購買名牌。

至於對於中產家庭來說，出遊需要扶老攜幼，所以全家出行的整體開銷絕不輕鬆，他們是最重視性價比的一群；現時港元隨著美元匯率處於強勢，故此內地旅客使用人民幣購物沒有過去般的吸引，所以他們多轉往東南亞或者單純國內遊，來港的意欲不大；至於年青情侶的話，當然喜歡去較為浪漫的地方，歐美或者日韓就是首選，香港又是缺乏吸引力。