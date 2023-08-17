訪港旅客數字欠理想　梁熙：有錢內地客睇唔起香港、中產客嫌性價比低

近期旅發局公布訪港旅客數字，惟數字似乎欠理想。為此立法會議員梁熙表示，香港要針對內地客要求作出部署以吸引其來港，他又形容旅客對本港旅遊是「有錢睇唔起、中產嫌低性價比」，故建議提高旅遊性價比。
香港未能針對內地群體旅遊喜好
梁熙今日(17日)在社交網站發帖指，現時香港未能針對內地群體旅遊喜好，形容在內地旅客眼中，「有錢的看不起香港，基層的來不起香港，中產又嫌香港『性價比』較低」；而對於富豪階層，梁熙認為歐美奢華感覺才夠吸引力，而歐美當地物品等售價較香港便宜，加上香港名牌的上架速度又不及上海快，所以很少來香港購買名牌。
至於對於中產家庭來說，出遊需要扶老攜幼，所以全家出行的整體開銷絕不輕鬆，他們是最重視性價比的一群；現時港元隨著美元匯率處於強勢，故此內地旅客使用人民幣購物沒有過去般的吸引，所以他們多轉往東南亞或者單純國內遊，來港的意欲不大；至於年青情侶的話，當然喜歡去較為浪漫的地方，歐美或者日韓就是首選，香港又是缺乏吸引力。
梁熙：香港旅遊業不能停留在昔日的「老本」
梁熙認為，本港在思考推動香港的旅遊業前，必須參考「淄博燒烤節」模式，指背後爆紅原因是經過精心研究，再投入大量資源予網絡推手公司(MCN)去進行推廣，火爆全中國的成功絕對不是偶然，本港亦需要針對高中低產不同的群體有不同的部署。他另指香港旅遊業不能停留在昔日的「老本」，需要尋覓新的增長動力，否則就會落後於市場競爭。
他建議本地值得發展相關產業讓內地旅客感受到本地會所奢華享受的獨特一面，如私人遊艇遊船河活動以及高級包廂跑馬活動。
至於針對家庭客戶，我們需要提高性價比，例如將香港的景點門票(迪士尼、海洋公園、故宮博物館)與內地大灣區的景點綑綁發售(如長隆)，讓廣東省以外的遊客可以更省錢一口氣遊覽灣區，帶動他們來到香港。與此同時，增加設計特色景點，例如內地旅客熟悉的TVB古裝街，也是一個他們從未到過的新地方。