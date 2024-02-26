訪港第4日 飲早茶 訪深水埗 會法律及傳媒界 夏寶龍讚社區客廳有助劏房戶

港澳辦主任夏寶龍昨繼續在港第4日的考察調研，行程緊湊。他早上先到黃大仙一間茶樓飲茶，隨後到深水埗參觀社區客廳及家訪；中午又與大律師公會及律師會代表會面，席間法律界向他報告法律界對23條的看法。下午他在政府總部會見傳媒界人士。

昨晨8時半，夏寶龍在特首李家超、中聯辦主任鄭雁雄等人陪同下，到黃大仙現崇山客滿庭飲茶。他在酒樓逗留約一小時後離開，隨後便前往深水埗福華街的「社區客廳」參觀及探訪基層市民。

稱讚社區客廳值得推廣

勞工及福利局長孫玉菡引述夏寶龍稱，社區客廳值得推廣，形容是好的方向及嘗試，能夠針對劏房戶的難點與痛點，並鼓勵在其他地區推廣。孫玉菡又指，已向夏寶龍匯報深水埗首間社區客廳試行效果，預料另外3間社區客廳可於半年內落實，主要位於較多劏房戶的深水埗及九龍城。孫玉菡又指，夏寶龍參觀了社區客廳的主要設施，又與用戶交流及和在場做功課的小朋友互動，小朋友亦有回答英文題目。有社區客廳用戶形容夏寶龍十分親切。