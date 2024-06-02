財政司長陳茂波今日(2日)在網誌總結剛完成的外訪行程。他提到日前從法國轉到美國加州，在柏克萊市出席了兩個大型會議，分別為「中美灣區對話」及「中美地方氣候行動高級別活動」，期間與被視為美國總統拜登「接班人」大熱門的加州州長紐森會面。他表示，會議內外，兩地與會者都指出，粵港澳大灣區和三藩市灣區之間，兩個灣區有龐大的合作空間，而在應對氣候變化和推動綠色轉型的過程中，兩國在地方層面亦有很多可進一步合作的機遇。

陳茂波早前於加州柏克萊市出席兩個大型會議，其中一個是以粵港澳大灣區與三藩市灣區的綠色發展、商務和投資合作、人文交流為主題的「中美灣區對話」；另一個是聚焦在應對氣候變化及綠色轉型與發展的「中美地方氣候行動高級別活動」。陳茂波認為，出席兩個大型會議，是為努力落實兩國元首去年11月達成的「舊金山願景」，貢獻更多地方力量。

兩個灣區可彼此啟發 他又指，粵港澳大灣區和三藩市灣區，兩個灣區有相似也有不一樣的地方，又稱無論來自香港或是一直扎根矽谷的科技公司，都認為兩個灣區機遇處處，有很大興趣在對方的市場接觸新的潛在客戶及探索合作機會。