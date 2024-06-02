熱門搜尋:
風球馬力斯 端午節2024 47人初選案 垃圾徵費 機票優惠 多啦A夢 東張西望 九龍城寨之圍城 THE HADDON One Wood Road 劉俊謙 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 歐洲國家盃 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
本地
2024-06-02 11:51:55

訪美與三藩市灣區​夥伴簽合作意向書 陳茂波：兩個灣區在綠色發展經驗可彼此啟發

分享：
訪美與三藩市灣區​夥伴簽合作意向書 陳茂波：兩個灣區在綠色發展經驗可彼此啟發（陳茂波網誌相片）

訪美與三藩市灣區​夥伴簽合作意向書 陳茂波：兩個灣區在綠色發展經驗可彼此啟發（陳茂波網誌相片）

財政司長陳茂波今日(2日)在網誌總結剛完成的外訪行程。他提到日前從法國轉到美國加州，在柏克萊市出席了兩個大型會議，分別為「中美灣區對話」及「中美地方氣候行動高級別活動」，期間與被視為美國總統拜登「接班人」大熱門的加州州長紐森會面。他表示，會議內外，兩地與會者都指出，粵港澳大灣區和三藩市灣區之間，兩個灣區有龐大的合作空間，而在應對氣候變化和推動綠色轉型的過程中，兩國在地方層面亦有很多可進一步合作的機遇。

陳茂波早前於加州柏克萊市出席兩個大型會議，其中一個是以粵港澳大灣區與三藩市灣區的綠色發展、商務和投資合作、人文交流為主題的「中美灣區對話」；另一個是聚焦在應對氣候變化及綠色轉型與發展的「中美地方氣候行動高級別活動」。陳茂波認為，出席兩個大型會議，是為努力落實兩國元首去年11月達成的「舊金山願景」，貢獻更多地方力量。

上周陳茂波率領香港特區政府代表團，在美國加州柏克萊市出席「中美灣區對話」活動。陳茂波在其高級別發言環節致辭。（陳茂波網誌相片） 陳茂波出席「中美灣區對話」活動期間，與加州州長紐森會面。（陳茂波網誌相片） （陳茂波網誌相片） （陳茂波網誌相片） （陳茂波網誌相片）

兩個灣區可彼此啟發

他又指，粵港澳大灣區和三藩市灣區，兩個灣區有相似也有不一樣的地方，又稱無論來自香港或是一直扎根矽谷的科技公司，都認為兩個灣區機遇處處，有很大興趣在對方的市場接觸新的潛在客戶及探索合作機會。

Ad Block

陳茂波相信，兩個灣區在交流綠色發展經驗時，可彼此啟發，產生新角度、新意念，例如加州透過政策框架及措施推動碳市場交易發展，讓相關行業的企業加速落實減碳進程，是值得香港借鏡的地方。

（陳茂波網誌相片） （陳茂波網誌相片） （陳茂波網誌相片）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受