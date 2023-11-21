設健身室 音樂室 圖書室 心靈加油站 麥當勞叔叔之家觀塘家舍設66客房

「養兒一百歲，長憂九十九。」萬一子女患病，家長更希望能寸步不離照顧病童，一齊戰勝病魔。香港麥當勞叔叔之家為病童家庭提供暫住家舍，除提供一個潔淨衛生的居住環境，義工、職員等更為相關家庭提供適切支援。而第二家舍「麥當勞叔叔之家(觀塘)賽馬會大樓」昨正式開幕，目前已有11個家庭入住，香港麥當勞叔叔之家慈善基金預計每年為病童家庭提供2.4萬個住宿晚上。 麥當勞叔叔之家(觀塘)賽馬會大樓第二間家舍，獲賽馬會撥款近3.9億元支持興建，佔地逾8千平方米，毗鄰香港兒童醫院，方便重病兒童家庭往返醫院，幫助重病兒童家庭專心對抗疾病，減輕壓力。新家舍樓高16層，提供66間客房，包括50間普通房間、6間特別為骨髓移植病童而設的隔離套房，以及10間無障礙房間，以服務更多患有癌症、心臟科、腎科或罕見病的兒童。

全球麥當勞叔叔之家慈善基金董事會委員、香港麥當勞叔叔之家慈善基金董事會主席黃馮慧芷表示，預料新家舍每年為病童家庭提供2.4萬個住宿晚上，主診醫生評估病童病情、治療時間及往返醫院情況，再經醫務社工按其家庭經濟狀况等因素計分後，將有需要的病童家庭轉介予麥當勞叔叔之家安排入住。 黃馮慧芷指，慈善基金相信社交心理支援對病童同樣重要，故新家舍特設健身室、心靈加油站、音樂室、親子圖書室等多元化共享空間，全方位照顧病童及家人的身心健康，並舉辦小組或私人補習班、音樂小組、節日慶祝等活動或義工服務，讓患病兒童繼續發展興趣，保持社交，紓緩心理壓力，同時讓不同入住家庭互相扶持鼓勵，組成小社群，凝聚抗病力量。