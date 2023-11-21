熱門搜尋:
小一自行分配學位 李佳芯 賣狗肉 床蝨 YOHO WEST 天氣 區議會選舉2023 年少日記 白日之下 曉柏峰 尹光 MIRROR SmartPLAY康體通 騙案 流感 大閘蟹2023 政府工 以巴衝突 NOVO LAND 好去處 網上熱話 香港夜繽紛 新股IPO 叱咤2023 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 樓市 日本旅遊 恒生指數 深圳好去處 食譜 日圓匯率 健身 姜濤 聖誕節2023
Ad Block Ad Block
返回
本地
2023-11-21 04:30:22
日報

設健身室 音樂室 圖書室 心靈加油站 麥當勞叔叔之家觀塘家舍設66客房

分享：
麥當勞叔叔之家 麥當勞叔叔之家 麥當勞叔叔之家

「養兒一百歲，長憂九十九。」萬一子女患病，家長更希望能寸步不離照顧病童，一齊戰勝病魔。香港麥當勞叔叔之家為病童家庭提供暫住家舍，除提供一個潔淨衛生的居住環境，義工、職員等更為相關家庭提供適切支援。而第二家舍「麥當勞叔叔之家(觀塘)賽馬會大樓」昨正式開幕，目前已有11個家庭入住，香港麥當勞叔叔之家慈善基金預計每年為病童家庭提供2.4萬個住宿晚上。

麥當勞叔叔之家(觀塘)賽馬會大樓第二間家舍，獲賽馬會撥款近3.9億元支持興建，佔地逾8千平方米，毗鄰香港兒童醫院，方便重病兒童家庭往返醫院，幫助重病兒童家庭專心對抗疾病，減輕壓力。新家舍樓高16層，提供66間客房，包括50間普通房間、6間特別為骨髓移植病童而設的隔離套房，以及10間無障礙房間，以服務更多患有癌症、心臟科、腎科或罕見病的兒童。

全球麥當勞叔叔之家慈善基金董事會委員、香港麥當勞叔叔之家慈善基金董事會主席黃馮慧芷表示，預料新家舍每年為病童家庭提供2.4萬個住宿晚上，主診醫生評估病童病情、治療時間及往返醫院情況，再經醫務社工按其家庭經濟狀况等因素計分後，將有需要的病童家庭轉介予麥當勞叔叔之家安排入住。

黃馮慧芷指，慈善基金相信社交心理支援對病童同樣重要，故新家舍特設健身室、心靈加油站、音樂室、親子圖書室等多元化共享空間，全方位照顧病童及家人的身心健康，並舉辦小組或私人補習班、音樂小組、節日慶祝等活動或義工服務，讓患病兒童繼續發展興趣，保持社交，紓緩心理壓力，同時讓不同入住家庭互相扶持鼓勵，組成小社群，凝聚抗病力量。

Ad Block

連同首間、位於沙田家舍的23間家庭客房，香港麥當勞叔叔之家合共提供89間客房。黃馮慧芷認為，觀塘家舍正式投入服務是慈善基金的重要里程碑，相信能照顧更多有需要的家庭，進一步配合香港兒童醫院運作和需要，為香港社會帶來更大裨益，創造多贏。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受