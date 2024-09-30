設延伸手柄 可拆式伸縮架 煞車手掣 專家改良清潔工人手推車減勞損

潔淨街道有賴清潔工人，他們雖有手推車輔助運輸，但未必切合需要。理大賽馬會社創「騷．In．廬」第17季行動項目「共創清潔工友手推車」按清潔工人需要，改良手推車設計，盼減少他們長期工作時產生勞損，提高職安意識。項目策略夥伴食環署職工權益工會副主席李美笑稱，新設計的手推車有助增加職安、減少勞損，期望署方日後可在外判合約中加入相關要求。

逾30名來自設計、康復治療、工程等界別的人士和學生，今年2月參與理大賽馬會社會創新設計院舉辦的「共創工作坊：設計清潔工友手推車」，並透過落區觀察、與工友交流及親身試用手推車等，了解他們的困難，組裝和實地測試4款手推車改良原型；經與項目顧問、社區設計師陳嘉興討論後，最終為標準車及長車各製作1部全新設計的「清潔工友手推車」。陳指，新設計的手推車增設延伸手柄、可拆式伸縮支架、煞車手掣、背網，以及放掃帚等長柄工具的擋板，可防止垃圾及工具掉落，料新增裝置可減少清潔工人身體勞損。