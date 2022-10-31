設樂活安居生活實驗室 房協︰研更貼銀髮族所需用品

本港人口持續老化，銀齡服務和科技需求尤其殷切。房協總經理(長者服務)吳家雯表示，不少公司研發銀齡產品都在實驗室內，且缺乏渠道接觸長者，致產品與長者實際需求或有差距。房協所成立「樂活安居生活實驗室」則透過現時屋邨和長者房屋，以及長者安居資源中心，為本地初創公司提供長者用家測試及數據分享，協助有關產品更完善和貼近用家需要，同時培育相關科技人才，最近相關實驗室更外國機構認證。

初創公司「步固」於2020年底與房協合作，在開發「智能防跌系統」時獲房協安排逾600名長者試用。「智能防跌系統」配有外形似腰帶感應器，長者戴腰帶後，再按程式要求做多套指定動作後，系統評估及顯示跌倒風險，並提供防跌建議，例如家居增加扶手位置、或配備助行器等，而整個評估過程只需數分鐘。

「步固」業務發展副總裁李敏生表示，試用的長者幫助提升人工智能演算法和準繩度；公司亦可透過房協活動與非政府機構交流，幫助推廣產品。曾試用系統的房協長者義工大使曾女士指，該產品除了幫助她解決步速問題，她亦就介面設計反映意見，而現在推出市面的版本已更易閱讀。