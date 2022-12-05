設計展覽｜DesignInspire創意設計博覽 以數碼藝術科技體驗不一樣的香港

今時今日看展覽、了解全球各地最新設計及科技都可以在網上進行，無須親身到場！DesignInspire創意設計博覽每年都會搜羅來自全球各地最新的虛擬互動體驗，等大家可以用大膽創新的視野，想像人類如何以科技發掘新創意，同時深切感受由新科技引發的數碼藝術風潮。今年DesignInspire平台上獲創新科技署支持的數碼互動體驗專區，就以「互動體驗（Experience）」、「藝術科技（Art Tech）」、「玩學（Learn）」及「遊戲（Play）」為4大元素，展示來自全球共15個合作夥伴的項目，當中更有一些項目是以香港為創作主題。

互動體驗 X 藝術科技 為藝術創作增添更多可能

隨著近年Art Tech成為一種新的趨勢和創作模式，DesignInspire平台上今年新增「互動體驗（Experience）」和「藝術科技（Art Tech）」兩個元素，展示的項目更加糅合了人工智能、編碼藝術等科技，為藝術創作增添更多可能性。