設計展覽｜DesignInspire創意設計博覽 以數碼藝術科技體驗不一樣的香港

今時今日看展覽、了解全球各地最新設計及科技都可以在網上進行，無須親身到場！DesignInspire創意設計博覽每年都會搜羅來自全球各地最新的虛擬互動體驗，等大家可以用大膽創新的視野，想像人類如何以科技發掘新創意，同時深切感受由新科技引發的數碼藝術風潮。今年DesignInspire平台上獲創新科技署支持的數碼互動體驗專區，就以「互動體驗（Experience）」、「藝術科技（Art Tech）」、「玩學（Learn）」及「遊戲（Play）」為4大元素，展示來自全球共15個合作夥伴的項目，當中更有一些項目是以香港為創作主題。
互動體驗 X 藝術科技 為藝術創作增添更多可能
隨著近年Art Tech成為一種新的趨勢和創作模式，DesignInspire平台上今年新增「互動體驗（Experience）」和「藝術科技（Art Tech）」兩個元素，展示的項目更加糅合了人工智能、編碼藝術等科技，為藝術創作增添更多可能性。
在「互動體驗（Experience）」區中，藝術家moon.noon就親身走訪九龍城，以實時視覺藝術（Real-time Visual），將九龍城區內的食肆、特色小店、格仔山（又稱雷達山）、九龍寨城遺址和前啟德機場等港人集體回憶，配以點雲 （Point Cloud Processing）、航拍等科技以及原創音樂，編織成虛幻交錯的360度環迴視聽體驗，讓大眾以抽象藝術的角度重新發現九龍城。
而另一位擅長把特效畫面與香港融合的特效影片創作者Ben Mok，更把香港著名地標化身成遊戲場景，並透過行動裝置及指令，讓特效影片能夠與觀眾作互動，以超現實角度「遊」歷香港。
新媒體藝術家陳朗丰（Lazarus Chan）就以香港獨有的密集城市景觀，以及現代人工智慧作為創作靈感，設計了一個城市迷宮解難遊戲，從而讓大家反思自動化程序或機械日益增加對人類原始社會結構的影響，極具教育意義。
至於「藝術科技（Art Tech）」區，就有藝術家運用電繪藝術和擴增實境（AR）等技術，令栩栩如生的科幻香港場景以動態展現觀眾眼前。Pure Studio的團隊Stirring Light創作出的《龐城》系列，就將現實香港中一些已被拆遷的地標以電繪的手法記錄下來，並以數碼龐克的繪畫風格，結合AR元素加強建築物內容中的層次感及景深，再配以動態特效，如雨水、閃動的霓虹燈及城市燈光等，將團隊心目中香港未來的地段，活現於觀眾眼前。
值得一提的是，倒影是攝影創作者最常使用的創作素才之一，皆因它既顛覆現實，又能創造屬於自己的世界。Visual Suspect受愛因斯坦的相對論所啟發，在香港拍攝了一條以倒影為創作素才的短片，拍攝時完全沒有套用任何特別效果，表達在質量彎曲空間和時間的情況下，觀察者所能看到的觀點。
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