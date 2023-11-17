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2023-11-17 10:00:00

設計展覽｜DesignInspire in Motion —「設計源流」展覽 探索香港獨有美學 發掘更多可能性

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設計展覽｜DesignInspire in Motion —「設計源流」展覽 探索香港獨有美學 發掘更多可能性

設計展覽｜DesignInspire in Motion —「設計源流」展覽 探索香港獨有美學 發掘更多可能性

由香港貿易發展局(香港貿發局)主辦、港特別行政區政府「意香港」助的年度盛事DesignInspire，為本地設計師和品牌顧問提供無限機遇，助其擴展商脈，展示香港的創意與設計實力。今年，以「設計源流」(Design Through Heritage)為主題的“DesignInspire in Motion”展覽於11月登陸香港時代廣場，為大精心準備了10個設計單位具香港文化特色作品。

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展覽共有三站，首站展覽已於較早前10月在東京時尚中心RAND表參道舉辦，與東京設計盛事“DESIGNART TOKYO”同期進行。第二站回歸香港，於銅鑼灣時代廣場展出，稍後12月將移師亞洲國際博覽館CHILL11再度展出。今次展覽分為三大主題「香港城市景觀(Cityscape of Hong Kong)」、「()工業化((Re)Industrialisation)」及「傳統與未來工藝(Traditional and Future Crafts)」。作品取材自香港傳統文化特色及日常城市體驗，透過設計重新定義文化傳統的概念，從字體、產品、社區、建築等範疇，讓大認識香港獨特多元美學。

香港城市景觀(Cityscape of Hong Kong)

香港不但是風景迷人的旅遊勝地，獨有的城市景觀和體驗，也是各種創意的靈感泉源，並啟發多位設計師展開由研究主導的項目，涵蓋路牌、遊樂場、城市漫步以至郊外等主題。

香港字體設計師陳濬人(Adonian Chan) 醉心於研究香港舊招牌字體—香港北魏，這種傳統中國書法字體常見於香港的霓虹燈招牌、商店招牌、包裝和名片等，但時移勢易，這種字體亦開始失去影蹤。展覽中，Adonian會展示字體設計的創作歷程，透過數位化科技保育「香港北魏真書」，其中以霓虹燈呈現「永」字展品更是十分吸睛，讓觀眾領略「香港北魏真書」之美。

香港字體設計師陳濬人(Adonian Chan) 是次將會展出北魏真書（ZANSYU）。 由香港字體設計師陳濬人(Adonian Chan) 創作的展品—北魏真書（ZANSYU）。

每個城市都有其獨特的發展軌跡和文化，但人們對遊戲和遊樂空間的熱愛卻無分國界。致力研究香港遊樂空間、《香港抽象遊戲地景》的作者樊樂怡(Helen)，邀請數位朋友合作，利用僅有的建築圖則和舊照片，為石籬、坪石邨、常盛街公園及沙角邨的遊樂場製作實體模型，將這些空間重現於讀者及公眼前。展品亦呈現研究素材及歷程，並鼓勵觀眾發揮想象及發表對遊樂場的見解。觀眾可以寫下留言並貼在佈告板上互相交流，一同擴闊對城市未來的想像。 

致力研究香港遊樂空間、《香港抽象遊戲地景》的作者樊樂怡。 由《香港抽象遊戲地景》的作者樊樂怡(Helen)創作的展品—沙池再發現（REDISCOVERING THE SANDPIT）。

()工業化((Re)Industrialisation)

「香港製造」曾經輝煌一時，多位香港設計師透過製作、出版和建設社區等方式，刻劃香港工業的過去、現在與未來。

「曦成製本」創辦人、書籍設計師陳曦成(Chan Hei Shing)為大帶來其設計作品《香港遺美—香港老店記錄》(Hong Kong Reminiscence: Document of Hong Kong’s Old Stores)。《香港遺美—香港老店記錄》是一本攝影散文集，介紹香港非物質文化遺產，以及珍貴的傳統手工藝和化。為配合書籍内容並令讀者更直觀地感受香港傳統文化特色，陳曦成將書籍封面設計分為三層，呈現香港舊地磚、街道、鐵門圖案，讀者及觀可以用手指觸摸書籍封面，感受舊香港的風采。

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書籍設計師陳曦成(Chan Hei Shing)為大眾帶來《香港遺美—香港老店記錄》(Hong Kong Reminiscence: Document of Hong Kong’s Old Stores)。 書籍設計師陳曦成(Chan Hei Shing)為大眾帶來《香港遺美—香港老店記錄》(Hong Kong Reminiscence: Document of Hong Kong’s Old Stores)。

霓虹燈招牌可謂極具香港標誌性的文化地景之一，跨領域設計工作室STUDIO NOUS以霓虹燈招牌藝術為創作靈感製成展品，觀利用現場供的UV小電筒照射展出的霓虹燈招牌手稿，即使在白天時份，大家都可以欣賞到招牌晚上亮燈時的視覺效果。

跨領域設計工作室STUDIO NOUS為大眾帶來展品燈虹酒綠——香港餐飲霓虹燈招牌手稿（RADIANT EATERIES: HONG KONG RESTAURANT NEON SIGN DRAWINGS）。 跨領域設計工作室STUDIO NOUS為大眾帶來展品燈虹酒綠——香港餐飲霓虹燈招牌手稿（RADIANT EATERIES: HONG KONG RESTAURANT NEON SIGN DRAWINGS）。

傳統與未來工藝(Traditional and Future Crafts)

工藝成於工具與物料之間的互動，亦見於設計的細節之中，而精巧的細節能為物品賦予獨特的外觀和味道。一設計師傳承歷史悠久的工藝，創造出嶄新的表現方式。

@街招(@streetsignhk)位建築師麥憬淮和馮達煒創立，們為了重新賦予霓虹燈招牌活力，透過設計推廣可持續的招牌文化。今次展覽中，兩位設計師特意保留下來的各種霓虹光管圖案，拼貼成新的霓虹燈藝術裝置，在延續香港的招牌文化的同時，發掘霓虹燈招牌工藝、設計和城市文化的更多可能性。

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藝術家@街招(@streetsignhk)為大眾帶來展品NEON, CONTINUE?。 藝術家@街招(@streetsignhk)為大眾帶來展品NEON, CONTINUE?。

DesignInspire in Motion —「設計源流」展覽

日期：1116 1130

時間：10 10

地點：銅鑼灣時代廣場地下有蓋廣場

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“DesignInspire in Motion”展覽主要贊助機構CREATEHK。

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