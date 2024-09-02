設計智能尿袋監測系統奪冠 高中女生盼商品化 助病患融入生活

部分病患須使用蓄尿袋，尿量逾一半便應倒掉，若頻密查看多少對生活造成不便。有高中女生設計一款實時尿袋監測系統，系統實時監察尿液pH值(酸鹼值)等情況，亦能偵測尿袋水位，並通過手機應用程式向患者提醒及時清空；在外觀上設計成似「斜揹袋」方便患者外出免受異樣目光注視，意念早前在比賽奪冠。得獎學生盼將設計商品化，幫助有需要人士。
逾150名來自29間中學的中四至中六女學生，組成28支隊伍參加由青年成就香港部(JA HK)與Lancôme合辦的為期一周「Lancôme Write Your Future 2024」夏令營，學生參與設計思維工作坊、專家分享，並由28名商界義工提供經驗和專業知識，助學生為弱勢社群打造創新方案再比賽，比賽設冠亞季軍3個獎項。
冠軍團隊來自聖公會林裘謀中學5人組成「破曉Dawn」，設計了一款名為「Urinique」的實時尿袋監測系統，包括設智能檢測儀器，實時監察尿液的pH值、血糖和蛋白質，並記錄在手機應用程式；自動檢測尿袋水位，達三分二容量時，通過手機應用程式向患者發出提示須及時清空；採取普通斜揹袋但客製化設計，用者可選擇自己款式。
意念源於病患家人生活不便
設計意念源於有團隊成員的家人須長期用尿袋，深知患者面對日常困難。隊伍成員楊欣熹指，「尿袋用者通常用穿戴式尿袋，背在腰上或大腿，用衣物遮蓋，但尿袋容量有限，到三分二容量便要清倒，(令用者)要不時掀開衣物去檢查。」系統具智能化提示，便可減輕他們日常「心掛掛」產生的焦慮和不安。她又坦言，尿袋使用者也要上班和外出，設計成時尚斜挎包的外觀，望幫助患者將其融入日常生活，避免異樣目光。
成員莊昭昭表示，正考慮利用這次活動的獎金申請專利及展開商品化的研究，期望能真正幫到長期病患；希望未來可繼續透過研究創新設計幫助弱勢群體。
除「破曉Dawn」外，伊利沙伯中學舊生會中學隊伍以幫助低收入單親媽媽的手機程式獲得亞軍，程式提供美妝教學、優惠化妝品銷售及交流平台。季軍的沙田培英中學隊伍設計出專為色弱色盲人士而設的手機程式，為他們推介色彩配搭和化妝品，以濾鏡幫助他們如正常人般化妝。
培養創意團隊合作溝通能力
青年成就香港部行政總裁蔡卓慧指，今年是香港第三屆活動，計劃目標希望拓展青年女性的人際網絡和視野，激發她們的潛能，亦盼培養學生的創意、團隊合作和溝通能力等。參與活動的商界義工Samantha形容：「學生好似海綿般，在很短時間吸收整個課程內容，亦做到團隊合作，懂得掌握自己優勢，互補不足。」