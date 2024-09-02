設計智能尿袋監測系統奪冠 高中女生盼商品化 助病患融入生活

部分病患須使用蓄尿袋，尿量逾一半便應倒掉，若頻密查看多少對生活造成不便。有高中女生設計一款實時尿袋監測系統，系統實時監察尿液pH值(酸鹼值)等情況，亦能偵測尿袋水位，並通過手機應用程式向患者提醒及時清空；在外觀上設計成似「斜揹袋」方便患者外出免受異樣目光注視，意念早前在比賽奪冠。得獎學生盼將設計商品化，幫助有需要人士。

逾150名來自29間中學的中四至中六女學生，組成28支隊伍參加由青年成就香港部(JA HK)與Lancôme合辦的為期一周「Lancôme Write Your Future 2024」夏令營，學生參與設計思維工作坊、專家分享，並由28名商界義工提供經驗和專業知識，助學生為弱勢社群打造創新方案再比賽，比賽設冠亞季軍3個獎項。

冠軍團隊來自聖公會林裘謀中學5人組成「破曉Dawn」，設計了一款名為「Urinique」的實時尿袋監測系統，包括設智能檢測儀器，實時監察尿液的pH值、血糖和蛋白質，並記錄在手機應用程式；自動檢測尿袋水位，達三分二容量時，通過手機應用程式向患者發出提示須及時清空；採取普通斜揹袋但客製化設計，用者可選擇自己款式。