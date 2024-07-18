設評分制決定會籍 改善上訴機制 泳總開放各級屬會優異泳手出賽

一名9歲泳手因泳會級別被拒參加分齡錦標賽，連日來受熱議，特首李家超日前亦開腔表示關注事件，促請中國香港游泳總會探討優化可能性。港協暨奧委會、泳總及涉事泳會創辦人方力申昨開會。泳總會後宣布多項改善措施，包括容許所有屬會達標選手申請以個人身份參賽、設立更好的評分制和屬會升降制度，以及改善上訴機制。方力申對會議感到滿意，盼下一階段競賽屬會達標選手，可以屬會身份參加比賽。 方力申在立法會議員何敬康陪同下，在奧運大樓與港協暨奧委會會長兼立法會議員霍啟剛、港協義務秘書長楊祖賜及泳總會長王敏超，舉行約一小時閉門會議。會後，泳總會長王敏超宣布多項改善措施，包括開放所有錦標賽參賽門檻、完善三級屬會升降機制、檢討泳總上訴委員會及執行委員會整體架構等。

王敏超

王敏超表示，開放所有錦標賽參賽門檻，「泳總將開放予各級屬會旗下成績優異的運動員都可出賽，鼓勵屬會各盡所能培養有潛質運動員，換句話說不單是對這次的小泳手特事特辦。」就完善三級屬會升降機制，將引入評分制定期評核主要領域表現，包括舉辦賽事、地區游泳普及化活動、培訓泳手和精英運動員的數目等。 他續指，為讓上訴機制更公平、更具獨立性，泳總將在上訴委員會加入獨立人士，預留名額予3個級別屬會代表，及任命第三方成員或具處理體育仲裁資格的人士加入。他補充指，完善制度須經會員大會通過，料於1至2個月舉行，