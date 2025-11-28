設調查及規管工作組查五級火 圍網發泡膠不尋常

發生五級火警的大埔宏福苑，起火時正進行大維修工程。當局指，消防前日救火期間發現外牆保護網、防水帆布等，以及窗邊的發泡膠板令火勢蔓延得很快，情況不尋常。政府已成立「調查及規管工作組」，全面調查，徹底查出火警起因，依法依規追究責任。廉政公署已成立專案小組，就宏福苑大維修工程可能涉及貪污展開全面調查。

警務處和消防處事後已成立專責小組調查起火原因，警方昨凌晨以涉嫌誤殺，拘捕負責屋苑大廈維修的宏業建築工程公司3名負責人，包括兩名董事和一名顧問，據悉包括董事及營運經理何建業、董事侯華建和授權簽字人黃忠基。