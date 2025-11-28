熱門搜尋:
大埔宏福苑五級火 大光麵 立法會選舉2025 高市早苗 網上熱話 新店關注組 深圳好去處 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
本地
2025-11-28 04:31:58
日報

設調查及規管工作組查五級火 圍網發泡膠不尋常

分享：
大埔宏福苑五級火

宏福苑不少單位窗戶外均留有發泡膠。(吳康琦攝)

發生五級火警的大埔宏福苑，起火時正進行大維修工程。當局指，消防前日救火期間發現外牆保護網、防水帆布等，以及窗邊的發泡膠板令火勢蔓延得很快，情況不尋常。政府已成立「調查及規管工作組」，全面調查，徹底查出火警起因，依法依規追究責任。廉政公署已成立專案小組，就宏福苑大維修工程可能涉及貪污展開全面調查。

警務處和消防處事後已成立專責小組調查起火原因，警方昨凌晨以涉嫌誤殺，拘捕負責屋苑大廈維修的宏業建築工程公司3名負責人，包括兩名董事和一名顧問，據悉包括董事及營運經理何建業、董事侯華建和授權簽字人黃忠基。

adblk5
大埔宏福苑五級火 拘捕

建築公司負責人被捕。(林俊源攝)

建築工程公司3人被捕

除消防處發現建築物外牆安裝保護網、防水帆布及塑膠布等懷疑未符合防火標準之外，警方亦發現未受波及大廈的每層電梯大堂窗戶外，均被發泡膠包封。警方不排除發泡膠是導致火警迅速蔓延的原因，初步調查發現是發泡膠一間建築工程公司在維修工程安裝，有理由相信負責人嚴重疏忽引致今次意外。多名探員昨到建築公司新蒲崗辦公室調查蒐證和檢取大量文件、懷疑不合標準的發泡膠板調查，隨後押解疑犯到寓所調查。

承建商另涉11私樓工程

負責宏福苑維修的註冊承建商，現時涉及另外11項私樓工程，屋宇署昨已巡查有關地盤，並會作適當跟進行動。勞工處即日起展開為期兩周行動，巡查設有大型棚架樓宇維修工程地盤的防火設施及火災應變安排，包括檢查棚網符合阻燃性認可標準，以及配合屋宇署巡查正進行大維修而有大型竹棚的樓宇，確保棚網符合相關守則或指引要求。

不少居民在火災後家園盡毀，入境處指受影響市民可直接申請補領香港身份證或護照，毋須預約。金管局及銀行公會亦呼籲銀行業界盡量酌情處理和支援宏福苑火警影響人士，包括優先及加快補辦銀行文件、提供延遲還款寬限等。

追蹤am730 Google News

 
 