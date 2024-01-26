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2024-01-26 04:32:54
日報

設「解說隊伍」解說23條 「反駁隊」針對網上抹黑 李家超：香港是君子 也要防小人

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李家超

李家超指社會對23條立法已有共識。(蘇文傑攝)

基本法第23條立法將於今年內完成，消息指政府料最快於農曆新年前公布諮詢工作。行政長官李家超昨到立法會出席「行政長官互動交流答問會」時指，會系統性建設基本法23條解說工作，分別設立「核心解說隊伍」和「支援解說隊伍」，他本人、律政司長及保安局長將為主要解說員；又會設立「應變反駁隊」，針對網絡抹黑言論釐清真相。李家超形容，23條立法工作是社會共識，刻不容緩；又強調講解工作「沒有最好、只有更好」。

李家超表示，社會已有共識推動23條立法，實踐好本港26年以來都未履行的憲制責任，去補回這個短板和漏洞。他指，本港經歷2019年的傷痛，看到當危害國家安全的風險在眼前發生，那種艱難和苦痛，令社會明白。他又形容，縱然香港是君子、但是要防小人。

政府各部門均參與推廣及解說工作

交流會上多名議員關注宣傳及解說工作。李家超指，會就解說工作作系統性建設，會設立數個專隊進行解說，包括「核心解說隊伍」和「支援解說隊伍」，其中他、律政司長和保安局長均為主要解說官員，又指各部門和政策局都會一起參與推廣及解說。他又指，會向商界、媒體、外國總領事和外國商會等特別界別解說，地區層面亦有區議會和關愛隊推動解說工作。

針對網上的抹黑言論，李家超指會成立「反駁隊」，針對社交媒體負責釐清真相。他指，相信在立法過程中，敵對力量會在文宣工作，尤其是利用互聯網，大量抹黑和歪曲事實，呼籲議員若見到抹黑或惡意攻擊訊息可通知政府。 

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李家超又強調向國際解說很重要，講解工作沒有最好只有更好，要全方位盡力做、大量做、重複做。

考慮加入「科技中立條文」

選委界黃錦輝關注有人用特首AI視頻作「呃人投資騙局」，詢問制定維護國家安全是否包含該範疇，又呼籲港府與國家數據局保持緊密聯繫，不讓外國勢力有機可乘。李家超指，數據安全非常重要，在國家博弈期間是工具、武器，要定立法律時可以處理科技，讓法律不被科技帶著走。他指，23條立法須具備前瞻性、「科技中立」，無論AI變化、大數據濫用都能夠適用，不需要「有新科技出就修改」。

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立法會議員狄志遠指，期望當局真心聆聽意見；若社會上仍有憂慮，應以耐心與市民溝通，消除有關疑惑和擔憂。

謝偉俊

謝偉俊

另外，在討論盛事方面，選委界謝偉俊批評政府的施政作風「親無納稅的小紅書帳戶，遠真正納稅的香港人」。李家超指，政府施政會考慮整體最大的利益，當中部分人得到的好處可能不及其他人，但不應以這個差異挑撥矛盾。他又指，香港是開放自由的地方，如果將向某個地方的宣傳，用挑撥矛盾的方式形容，是迂腐和危險。他又指謝偉俊的發言，令他想起2019年「黑暴」、「軟對抗」經常用到的形容詞；如果在「愛國者治港」下還宣揚不正面、不符合事實的訊息，將是危險。

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