設20元快閃優惠派大會禮券 電腦節下周五會展舉行

生活數碼化，與電腦有關周邊科技產品要定期更新。香港電腦商會主辦的香港電腦通訊節2024於下周五(23日)舉行，300間參展商、逾800個展位，是近15年來規模最大；展商推出新產品外，亦設大量優惠，當中有產品低至27折、20元快閃優惠等，大會今年續向入場人士派大會禮券，面值介乎10至500元不等，憑券當現金使，總值達300萬元。大會指近月展覽人流不錯，盼電腦節可吸引更多對創科或科技有興趣的人士入場，料人流升5%。 電腦節於8月23至26日在灣仔會展舉行，場內推出電腦、電競顯示器、鍵盤、耳機、無線網絡保安鏡頭等產品，部分產品為會展限定，如Corsair T3 RUSH(2023)人體工學高背電競椅、elgato Facecam PRO全高清4K60網絡攝影機等。同時亦會推出大量折扣，其中，Cherry的G80-3000S RGB機械式遊戲鍵盤由原價710元減至189元，折扣達27折。

重點活動亦包括「$20快閃搶」，4日展期以快閃方式共推出20份價值千元的產品，供入場者以20元搶購。場內特設全新「AI PC Zone」體驗區，ACER、ASUS、ASUS ROG、Galax、Lenovo、Microsoft及Samsung等知名品牌，介紹最前瞻的AI應用示範如電腦視覺、機器學習和遊戲應用，並供入場者試玩。 香港電腦商會前任主席許健生指，近月展覽人流不錯，今年電腦節亦加大宣傳，故對人流和銷售額感樂觀，盼作為暑假「守尾門」的盛事，可吸引更多對創科或科技有興趣的市民和遊客入場，料銷售額與往年相若，人流則上升5%。

展商ACER資深業務經理何家權指，動漫節等展覽的人流和消費力都非常不錯，不少品牌的生意有增長；認為電腦節或能承接勢頭，對銷情感樂觀，展望銷售額較往年有雙位數上升。他續指，公司在展覽中會售賣電腦、電器及生活家電產品，每日亦有配件和周邊等產品推出限量優惠，達五至七折，盼透露展覽讓更多人了解公司產品可應用在各生活層面。 此外，展覽首辦「一帶一路軟件博覽(香港)2024」，展位數目逾120個，並舉辦一系列主題演講。活動票價為35元，1米以下小童及65歲以上長者，或持合資格傷殘人士登記證人士免費入場。