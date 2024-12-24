鄭敬基鍾劍華等6人涉違國安法列通緝名單 許智峯郭榮鏗等7人撤特區護照 (不斷更新)

政府今日刊憲，保安局局長鄧炳強行使《維護國家安全條例》賦予的權力，將許智峯、郭鳳儀、袁弓夷、郭榮鏗、任建峰、許穎婷以及邵嵐列為指明危害國家安全罪行的潛逃者。另外，警方國安處通緝多6人，包括鍾劍華、鍾瀚林、劉珈汶、何良懋、鄭敬基，和張晞晴。 7名潛逃者都適用的措施包括「禁止提供資金等或處理資金等」；「禁止與不動產相關的某些活動」，不可以向他們租出樓宇；「與涉及有關潛逃者的合資企業或合夥相關的禁止」，不可以與他們合夥做生意、投資或提供資金；以及「撤銷特區護照」。郭榮鏗及任建峰亦適用於「執業資格暫時吊銷」，分別吊銷兩人的大律師及律師資格；袁弓夷適用於「暫時罷免董事職位」，涉及7間公司的董事職位。任何人如向他們提供資金、與他們合夥做生意等，一經定罪，最高可判監7年。

保安局局長鄧炳強今日在政府總部主持記者會，指涉事的7人在海外繼續從事危害國家安全活動，包括透過社交平台鼓吹港獨；煽動分裂國家；發起所謂「自決」公投；會見外國政客及外國官員，請求他們對中國實施制裁、封鎖、敵對行動等。

鄧炳強特別提到許智峯，指他當時串通外國政客，欺騙法庭需外訪而獲批准離港，實質是潛逃離港。律政司經調查後認為有充分證據，證明許曾干犯危害國家安全的罪行，並從中得益，包括涉嫌在他危害國家安全罪行的網上平台收取資金。律政司會根據港區國安法實施細則展開沒收犯罪得益的法律程序，今日在報章已刊登許智峯通緝令的通知，律政司稍後會向原訟法庭提出沒收令申請，沒收其犯罪得益，防止利用得益繼續干犯危害國家安全活動。

鄧炳強提及有關人士導致2019年的社會分裂，很多無知青年被誤導而入獄，「如果夜晚瞓得著，絕對係無良知嘅行為」。對於已提供足夠時間回港投案，但有關潛逃分子不作理會，並繼續作危害國家安全行為，保安局今次將他們列為指明危害國家安全罪行的潛逃者，目的是應對、打擊、阻嚇及防止潛逃行為，對潛逃分子施以重錘打擊，促使他們回港面對司法程序。鄧炳強認為一系列措施很有效，例如上述人士正「乞憐」外國給予身份，當他們無利用價值就會變成棄卒，加上今次被取消特區護照，他們會變成無身份。另外，部分人士在外國取得律師資格，是基於在香港有同樣資格，今次取消其香港專業資格，如外國繼續保留其專業資格，鄧反問當地司法制度還有否公信力。

另外，警方國安處通緝多6人，包括鍾劍華、鍾瀚林、劉珈汶、何良懋、鄭敬基，和張晞晴，涉煽動分裂國家罪、顛覆國家政權罪，及勾結外國或境外勢力危害國家安全罪，警方各懸紅100萬元通緝。除了何良懋涉嫌干犯顛覆國家政權罪，其他人士均涉嫌干犯煽動分裂國家罪，及勾結外國或境外勢力危害國家安全罪。國家安全處總警司李桂華逐一交代6人的案情，學者鍾劍華涉嫌在不同平台鼓吹港獨，並乞求外國制裁中國及香港特區。鍾瀚林成立香港獨立倡議委員會，鼓吹港獨及乞求外國制裁中國及香港特區。劉珈汶以香港民主委員會要員身份發布文章、演講，鼓吹港獨及乞求外國制裁中國及香港特區。何良懋透過不同平台及聯同人士成立香港議會選舉籌備委員會，希望透過選舉進行公投及達致所謂香港「自決」、「自治」。藝人鄭敬基以社交媒體操作「HongKonger Station 香港台」頻道，發布多段煽動分裂國家影片，推動港獨行為及乞求外國制裁中國及香港特區。張晞晴以香港自由委員會基金要員身份發布講話等，鼓吹港獨及乞求外國制裁中國及香港特區。