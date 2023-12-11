許正宇及丘應樺於老撾訪問與當地官員及商會代表會面

財經事務及庫務局局長許正宇（右二）和商務及經濟發展局局長丘應樺（右三）今日（十二月十一日）在老撾萬象與老撾工業及商務部部長瑪萊通（左二）舉行雙邊會議，討論共同關注的議題，並探討合作機遇。

財經事務及庫務局局長許正宇和商務及經濟發展局局長丘應樺今日(11日)在老撾訪問期間，與當地高層官員及主要商會代表會面；討論共同關注的議題，包括香港最近放寬老撾人才來港就業、受訓和就學的措施、兩地在金融和商業服務的合作空間，以及香港爭取加入《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP）。

許正宇和丘應樺在萬象分別與老撾外交部部長沙倫賽、老撾工業及商務部部長瑪萊通，以及老撾財政部部長山迪帕會面，討論共同關注的議題。許正宇和丘應樺亦分別與老撾國家工商會和老撾中華總商會的代表會面，以進一步了解老撾的營商環境，並探討商業合作機遇。老撾國家工商會擁有逾4000名會員，是老撾最具代表性的商會；老撾中華總商會則是該國首個華僑商會。此外，許正宇與老撾人民民主共和國銀行行長本勒博士會面，就如何確保金融體系穩健和有效監管金融機構交換意見。

本港繼續是亞洲最大的對沖基金樞紐

許正宇表示，很高興能到訪即將擔任明年東盟輪值主席國的老撾，香港非常重視與世界各地的互聯互通，以及應對不同挑戰的韌性，深信與老撾的經濟和金融合作有着龐大機遇。儘管全球經濟前景不明朗、地緣政治局勢緊張和高利率帶來複雜性，香港的金融體系一直保持韌性。作為國際金融中心，本港的各個互聯互通項目聯通內地和國際市場資本，繼續是亞洲最大的對沖基金樞紐和跨境財富管理中心，也是全球最大的離岸人民幣業務中心。