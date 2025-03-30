許正宇認為長和擬售巴拿馬港口事件不影響家辦投資意欲

財經事務及庫務局局長許正宇表示，全球政經環境複雜，反而對香港的家族辦公室業務更為有利，因為香港的投資環境穩定，亦有預見性，可讓投資者或家族辦公室的財富增值或保值。

許正宇出席一個電視節目時說，過去3年家族辦公室落戶香港，已由一個概念變成產業或業務，根據統計，現時本港有約2700間家辦，當中超過3成的財富管理資產超過1億美元。他又指，香港的家辦生態圈已越來越成熟，加上私人機構的資源配合，有信心短期可累積至超過3000間。