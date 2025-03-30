許正宇認為長和擬售巴拿馬港口事件不影響家辦投資意欲

財經事務及庫務局局長許正宇表示，全球政經環境複雜，反而對香港的家族辦公室業務更為有利，因為香港的投資環境穩定，亦有預見性，可讓投資者或家族辦公室的財富增值或保值。
許正宇出席一個電視節目時說，過去3年家族辦公室落戶香港，已由一個概念變成產業或業務，根據統計，現時本港有約2700間家辦，當中超過3成的財富管理資產超過1億美元。他又指，香港的家辦生態圈已越來越成熟，加上私人機構的資源配合，有信心短期可累積至超過3000間。
許正宇又提到，政府正構思如何讓私募基金在申請稅務優惠時更加便捷等，同時正草擬修例，擴大家族辦公室享有稅務寬免的投資範圍，涵蓋包括私人借貸、虛擬資產、碳信用等，目標明年提交立法會審議，希望能追溯至今年4月1日生效。 香港日前舉辦第三屆「裕澤香江」高峰論壇，吸引家族辦公室投資。
被問到長和計劃出售巴拿馬運河業務的事件，會否影響家族辦公室投資本港的意欲，許正宇表示，看不到論壇上有人關注，反而聚焦如果想在香港設立家族辦公室，有何措施和優惠。 他又說，根據投資推廣署數字，有打算或決定落戶香港的家辦大約有160間，約四分一來自歐美，因此絕無影響香港作為吸引資金及家辦落戶的理想地。原文刊登於 香港電台