許正宇：規管眾籌諮詢料第四季展開

財經事務及庫務局長許正宇在立法會回應議員質詢時表示，本港近年湧現不同目的及性質的網上眾籌活動，除了現有法律，並無一套專門的法規或特定監管機制處理有關網上眾籌，政府將就規管眾籌進行檢討，為眾籌活動提供規範，預料今年第三季完成研究，在第四季就規管架構諮詢公眾，包括受規管的適用範圍、平台、籌募人是否要註冊登記及執行安排等。

在會上，有不少議員關注現時無專門法例規管眾籌，令人有機可乘，其中議員陳穎欣稱：「涉嫌違法的籌款活動，例如『千人爸媽』的網台主持傑斯，還有612『不人道黑暴基金』，都利用網上眾籌方法，而且涉及《國安法》。」

許正宇稱，任何籌款活動不論線上線下，均須守法，如有人或組織透過籌款而洗黑錢、欺詐、危害國安等，須付上相關刑責。他指，目前網上眾籌活動主要有4類，除了股權眾籌、點對點借貸的金融相關活動；亦有捐贈性質的眾籌，以舉行慈善或政治活動等目的，以及涉及報酬或預售性質的眾籌，政府會檢討這4類眾籌活動的規管，爭取今年第三季完成研究，之後展開諮詢。

保安局： 3 宗網上眾籌涉違《國安法》

保安局副局長區志光就表示，執法部門調查「黑暴」案件時，有3宗涉嫌違反《港區國安法》的案件，懷疑以網上眾籌取得資金危害國家安全，亦有5宗案件涉嫌挪用眾籌資金，干犯「洗黑錢」、欺詐或盜竊罪。

多名議員表示支持，當中工聯會麥美娟要求政府加快立法，科技創新界邱達根亦表示，高興當局推展立法防止有人借眾籌之名，非法籌募資金。