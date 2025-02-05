許正宇：透過投資推廣署引入約140家族辦公室　對達標很有信心

2022年施政報告提出，由2022至25年間協助不少於200間家族辦公室在香港設立或擴展業務。財經事務及庫務局局長許正宇表示，對達標很有信心，已透過投資推廣署引入約140個家族辦公室。

許正宇指香港多方面有優勢

許正宇在港台節目《盤點政策》表示，香港在「與內地的聯繫」、稅制、人才、以及為家族「度身訂造」方面都很有優勢。他指出在家辦的生態圈中，除了處理財富管理、家族傳承等方面，亦會處理非傳統資產，例如綠色投資、藝術品、甚至慈善事宜，而香港是藝術文化樞紐，亦有合適人才，包括管理者、律師、會計師、鑑賞員等，形容與香港本身的「金融DNA」很吻合。