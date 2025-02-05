許正宇：透過投資推廣署引入約140家族辦公室　對達標很有信心

2022年施政報告提出，由2022至25年間協助不少於200間家族辦公室在香港設立或擴展業務。財經事務及庫務局局長許正宇表示，對達標很有信心，已透過投資推廣署引入約140個家族辦公室。
許正宇指香港多方面有優勢
許正宇在港台節目《盤點政策》表示，香港在「與內地的聯繫」、稅制、人才、以及為家族「度身訂造」方面都很有優勢。他指出在家辦的生態圈中，除了處理財富管理、家族傳承等方面，亦會處理非傳統資產，例如綠色投資、藝術品、甚至慈善事宜，而香港是藝術文化樞紐，亦有合適人才，包括管理者、律師、會計師、鑑賞員等，形容與香港本身的「金融DNA」很吻合。
財庫局早前宣布，與彭博推行策略性合作計劃「香港家辦匯」，以吸引環球家族辦公室在香港設立或擴展業務。許正宇說，今次合作屬於強強聯手，善用各自的優勢，例如不少人都會看彭博社的資訊，而且對方舉辦很多活動，包括下月會在香港舉辦財富論壇，與財庫局的「裕澤香江」高峰論壇發揮協同效應。
許正宇表示，面對全球多極化環境，不少家族的資產需要更好配置，香港需要掌握這個大趨勢。他又說，其中當局會提前接觸一些尚未掌權和繼承財富的家族中人，為他們提供了解香港的投資機會，提早建立關係。
原文刊登於 香港電台