許濤成TVB表決控權人 個人入股顯示對增長信心

通訊事務管理局今日（9日）批准持牌機構電視廣播有限公司（無綫）就涉及Young Lion Holdings Limited（YLH）的股份轉讓而提出的股權結構變動申請，行政主席許濤正式成為YLH持有無綫25.02%的有表決權股份的最終表決控權人。許濤表示，透過這次交易從徐敬手上購得 Young Lion Holdings Limited股份，成為TVB重要股東，充分體現他對TVB持續增長態勢及長期市值提升的堅定信心。

本身是香港人的許濤，曾經在知名企業管理公司和外資大行高盛做過投資銀行家，其後加入內地大型媒體投資公司華人文化集團，在代表華人文化集團加入無綫是該集團的營運總監。經歷多年虧損的TVB，去年成功實現正EBITDA為2.95億元，較2023年的EBITDA虧損1.4億元改善，下半年錄得溢利5,300萬元。在他主政下，去年廣告業務逆市錄得雙位數升幅外，無綫還大力拓展內地市場，包括加強與內地平台合作拍劇，以及在今年開始直營大灣區廣告業務。（資訊）