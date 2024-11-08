許金山涉殺妻女案發還重審 控方︰許認有婚外情指妻接納

中文大學醫學院前麻醉及深切治療學系副教授許金山，於2015年涉嫌用注滿一氧化碳的瑜伽球毒殺妻女案重審，控方昨完成開審陳詞。控方陳詞指，許金山有意利用瑜伽球殺害妻子黃秀芬，是精心策劃的謀殺。控方又指，許在警誡下承認與研究助理有婚外情，而妻子知悉並接納他有婚外情。

被告許金山，案發時53歲，在中大醫學院麻醉及深切治療學系副教授。他被控2項謀殺罪，指他於2015年5月22日謀殺黃秀芬(47歲)及許儷玲(Lily、16歲)。

控方昨續讀出開審陳詞，指被告曾就2015年進行一項與一氧化碳有關的研究，並指示助手採購一氧化碳。案發前兩日，被告將兩個瑜伽球注入一氧化碳，稱要將瑜伽球交給另一名教授作測試，最後將瑜伽球帶回家。被告被捕後在警誡下曾稱，將瑜伽球帶回家是為「殺老鼠」。