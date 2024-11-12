許金山涉殺妻女重審｜次女同學：Lily曾形容父母瘋狂但無自殺念頭

中大副教授許金山涉嫌以注滿一氧化碳的瑜伽球謀殺妻子和次女的案件，今（12日）在高院續審，許金山次女許儷玲Lily的同學作供。 Lily 形容其父母瘋狂 次女許儷玲Lily的同學牛永芳作供，指於啓新書院讀書時認識Lily，兩人會相約外出，亦透過Facebook聊天。她憶述，Lily曾經談及其家庭，並形容其父母瘋狂。同學續指，Lily向她透露其父親曾有外遇。於2014年11月，Lily父親曾失蹤數天，Lily其後根據機票，發現他和女友前往泰國，但語氣不像有任何困擾，亦指其家庭十分糟糕及不能正常運作。

Lily 向同學稱姨母一家不喜歡她 此外，Lily於2015年時計劃於同年暑假，到英國修讀有關法律的暑期課程，並探訪在當地母親胞姐家。惟姨母一家不喜歡Lily父親，也不喜歡她，認為她被寵壞。她在訊息中向同學表示，姨母一家不喜歡她，她感到不是味兒。即使她已改變行為，也無濟於事，Lily更言不能改變自己的DNA。 案發當日曾與Lily聯絡 同學續稱雖然Lily有其家庭問題，但該同學稱Lil未有因此而不開心，亦沒有遷怒父母。同學形容，Lily是隨和的人，從未透露有自殺和自殘念頭，去世前亦無異樣。2015年5月22日，即案發日下午，同學透過Facebook相約Lily外出用膳，Lily回覆需趕功課而未能赴約。這是兩人最後一次聯絡。

時任校長稱Lily從沒有提及自殺念頭 時任啓新書院校長Harrison Lesley Ann供稱許儷玲2014年轉到該國際學校就讀IB國際文憑課程時，起初適應新學校而較為安靜，隨後迅速地結識不少新朋友，為人友善及適應力強，成績亦非常優越，從沒有提及任何壓力問題及自殺念頭。 辯方盤問時提到許儷玲曾經錯過兩次考試，主動要求父親許金山為她製作假文件，簽署捏造缺席考試原因，但她被父親拒絕。Harrison指此製作假文件情況雖不理想，但明白許儷玲只想解釋缺席考試原因及作出補救，並非在考試中作弊，不涉學術欺騙。