許金山涉殺妻女重審｜陪審團一致裁定 兩項謀殺罪成囚終身

中大副教授許金山涉嫌於2015年以注滿一氧化碳的瑜伽球謀殺妻子和次女的案件，許金山否認謀殺罪重審。經過41日審訊，4男3女陪審團經退庭商議不足4小時後，一致裁定許金山兩項謀殺罪罪成。許金山表現平靜，他不作求情，法官祁彥輝依例判處終身監禁。 官：必須將原審內容拋諸腦後 暫委法官祁彥輝席在審訊之初，已向，設4男3女陪審團提到今次審訊是重審，並特別提醒陪審團，必須將原審內容拋諸腦後，亦不應自行搜集資料或翻閱網上報道。

現年60歲被告許金山，案發時53歲，在中大醫學院麻醉及深切治療學系副教授。他被控2項謀殺罪，指他於2015年5月22日謀殺黃秀芬（47歲）及許儷玲（16歲）。原由辯方大律師安華暉(Andrew Raffell) 及大律師陳玄同代表，在第9日審訊時終止聘用辯方律師團隊。 妻女 一氧化碳中毒身亡 案情指，被告許金山的妻子黃秀芬，案發當日下午2時許，駕駛一輛黃色的Mini Cooper離開西貢寓所，次女許儷玲（Lily）亦有隨行，並坐在副駕駛座。同日稍後時間，女途人在西沙路西澳村見到該車停在路旁，車內兩人低頭沒有反應，於是報警。許妻與其女送院後證實死亡，死因為一氧化碳中毒。警方經調查後，認為放在Mini Cooper車尾箱的瑜伽球，釋出一氧化碳，令兩人死亡。

許金山：從未開始過離婚程序 許金山日前親自結案陳詞談及夫妻關係，引述妻子黃秀芬兩名友人曾供稱黃秀芬打算離婚，許金山反駁妻子自2012年起曾約見律師，但從未開始過離婚程序，其友人說法只是傳聞證供，沒有任何證據或證明，純屬噪音，反而是2名友人鼓勵妻子離婚。許金山提到撫養孩子非常困難，當年曾與妻子促膝詳談，二人了解到各自需要彼此，又討論了各自家長角色，因此改善了夫妻關係。 妻子管教女兒猶如災難 許金山提到妻子養育長女次女時有困難，兩女成長為青少年後，妻子管教得猶如災難，遂由自己負責2女，妻子則負責照顧幼子幼女。許金山解釋因為自己成長於溫暖家庭，中學讀寄宿學校後學會獨立，會給予子女空間和尊重，然而妻子自小成長於壓抑家庭，一直受制於母親。

與情婦開會惹妻子不滿 許金山又指自己與情婦李泳怡出外參與會議等時，妻子會因此感到不快，惟許金山形容妻子乃最寬恕的人，為人隨和，總能夠接受許金山種種過失，不會亂發脾氣。許金山續指案發時計劃了英國倫敦之行，已經支付了部份旅費，反問自己有何動機要殺妻呢？ 許金山稱過著僧侶般樸素生活 否認為錢財動殺機 對於控方指他怕離婚被「分身家」而動殺機，許金山自喻過著僧侶般的樸素生活，平日飲食清淡，以青菜豆腐為主食，不用鉅額花費，餘錢都用在家庭及情婦身上，擁有的錢遠多於他所需；相反妻子愛到星級餐廳用膳；又指，他持有的一間公司、多棟物業和銀行戶口，均與妻共同持有，若離婚，他會與妻平分資產。

另一方面許金山交代情婦一級榮譽畢業後成為博士，有野心發展一番事業，因此案情時享受現狀，不會過份親密，為雙方保留空間；而妻子自2007年起已接受事實，由於其小時候的不快經歷，以致其不享受性生活，故不妒忌許金山與情婦的性關係。許金山指2014年與妻子愉快共處，在婚姻中各取所需，毫無缺失。 許金山：不會用如此愚蠢方法殺人 許金山直言用一氧化碳殺人方法愚蠢，殺人之後無法清除一氧化碳痕跡，更容易讓人追蹤得到，有大量人士知道自己用一氧化碳做實驗，事前既物色實驗地點，又維修機器，大學還有紀錄自己購買一氧化碳。許金山自言作為一個科學家，若果真那麼聰明，又怎會選擇如此愚蠢的方法殺人。許金山續指要是自己計劃殺人，案發當日便會安排聚會，以為自己製造不在場證據。