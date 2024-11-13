許金山涉毒殺妻女案續審 二女同學及校長︰Lily無表露有自殺念頭

中大麻醉及深切治療學系前副教授許金山涉毒殺妻女案重審，昨於高院續審。許的次女許儷玲(Lily)的同學作供稱，與Lily交談期間，對方曾形容父母「徹底瘋狂」，並指Lily知悉父親有外遇，更失蹤一段時間及後知道他與女友外遊，但語氣不像有任何困擾。同學與Lily校長均指，對方沒有表露自殺念頭。
被告許金山，案發時為中大醫學院麻醉及深切治療學系副教授，被控2項謀殺罪，指他於2015年5月22日謀殺黃秀芬(47歲)及二女許儷玲(Lily、16歲)。
Lily擬2015年暑假赴英讀暑期課程
Lily同學牛永芳作供，指於啓新書院讀書時認識Lily，兩人會相約外出及透過Facebook聊天。她憶述，Lily談及其家庭曾形容其父母瘋狂。牛續指，Lily曾向她透露其父有外遇，並指於2014年11月，父親曾失蹤數天，其後根據機票發現他和女友前往泰國。
牛永芳又指，Lily於2015年計劃於同年暑假，到英國修讀有關法律的暑期課程，並會探訪當地姨母一家，但坦言姨母一家不喜歡Lily父親，因此也不喜歡她，令她感到不是味兒，又認為自己已改變行為，也無濟於事，Lily更直言不能改變自己的DNA。牛永芳續指，Lily有其家庭問題，但她未有因此而不開心，Lily是隨和的人，從未透露有自殺和自殘念頭。2015年5月22日，即案發日下午，她曾透過Facebook相約Lily外出用膳，對方回覆須趕功課而未能赴約，是兩人最後一次聯絡。
時任啓新書院校長供稱，許儷玲2014年轉到該國際學校就讀IB國際文憑課程時，起初適應新學校而較為安靜，隨後迅速地結識不少新朋友，為人友善及適應力強，成績亦非常優越，從沒有提及任何壓力問題及自殺念頭。
許妻計劃與子女及朋友到法國旅行一個月
許金山妻子黃秀芬的瑜伽導師供稱，黃秀芬熱愛瑜伽，未曾將瑜伽球帶離寓所。原本計劃2015年7月和黃秀芬到法國鄉村旅遊一個月，黃將帶同4子女，郭和兩名子女同行。事發前兩日，黃秀芬找她討論法國旅遊安排，她因事忙拒絕；對黃秀芬其後去世感傷心難過。