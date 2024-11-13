許金山涉毒殺妻女案續審 二女同學及校長︰Lily無表露有自殺念頭

中大麻醉及深切治療學系前副教授許金山涉毒殺妻女案重審，昨於高院續審。許的次女許儷玲(Lily)的同學作供稱，與Lily交談期間，對方曾形容父母「徹底瘋狂」，並指Lily知悉父親有外遇，更失蹤一段時間及後知道他與女友外遊，但語氣不像有任何困擾。同學與Lily校長均指，對方沒有表露自殺念頭。

被告許金山，案發時為中大醫學院麻醉及深切治療學系副教授，被控2項謀殺罪，指他於2015年5月22日謀殺黃秀芬(47歲)及二女許儷玲(Lily、16歲)。

Lily擬2015年暑假赴英讀暑期課程

Lily同學牛永芳作供，指於啓新書院讀書時認識Lily，兩人會相約外出及透過Facebook聊天。她憶述，Lily談及其家庭曾形容其父母瘋狂。牛續指，Lily曾向她透露其父有外遇，並指於2014年11月，父親曾失蹤數天，其後根據機票發現他和女友前往泰國。