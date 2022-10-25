許金山瑜伽球毒殺妻女囚終身　申請上訴再被駁回

中文大學醫學院麻醉及深切治療學系前副教授許金山，涉於2015年以注入一氧化碳的瑜伽球毒殺妻女，於2018年被裁定兩項謀殺罪成判終身監禁。許其後不服定罪並提出上訴，上訴庭於今年6月頒下判詞，駁回其上訴並維持原判。許不服裁決，申請上訴至終審法院。上訴庭今日頒下判詞，認為原審法官依循受認可的指引，正確引導陪審團，不認為許金山的理據有爭論空間，拒絕發出許可證明書。

許金山仍可向 上訴委員會申請上訴

上訴方主要質疑原審法官張慧玲錯誤引導陪審團，許認為案件在法律上有重大及廣泛重要性的爭議，申請上訴，上訴庭在今年6月駁回定罪上訴。許金山再向上訴庭申請上訴至終審法院，今亦被拒。他仍可向終院的上訴委員會申請上訴許可，由終院審理上訴案。

訴庭認為案件並無可爭拗的法律觀點

上訴庭指原審法官是根據法庭指引陪審團的範本去引導陪審團，有關的指引一直沒有被挑戰過。上訴庭又重申原審法官給予陪審團的指引正確，且有清楚表明如有合理推論去接納上訴方的說法，疑點利益須歸於被告。原審法官亦有表明陪審團須作出唯一合理推論才可裁定被告罪成。因此上訴庭認為案件並無可爭拗的法律觀點，故拒絕發出往終院上訴的許可證明書。

上訴人許金山，現年56歲，被控於2015年5月22日謀殺其妻黃秀芬（47歲）及次女許儷玲（16歲）。許要求終院處理的法律爭議為當有證據去加強對控方案情的懷疑時，是否需由被告方去證明自己無罪。