許龍一創歷史 港球手首奪高球亞巡賽冠軍

在本港舉辦的國際都會高爾夫球錦標賽，昨舉行最後一日賽事。今年才轉打職業賽的港將、22歲的許龍一，力保周六賽事領先優勢，勇奪賽事冠軍，成為史上首名贏得亞洲巡迴賽分站冠軍的香港球手。

錦標賽周六展開第三輪賽事，但因受惡劣天氣影響延至昨日再續，並由4輪72洞改以3輪54洞決勝負。許龍一以低標準13桿的領先姿態開始昨日賽事，但其間曾打出4次高標準1桿的柏忌(Bogey)，幸在中後段捕捉3次「小鳥」(Birdie、低標準1桿)，最終以平標準的70桿完成第3輪賽事，總成績為低標準12桿的198桿，以兩桿力壓新西蘭的米高亨特利奪冠，成為亞巡賽史上首名香港冠軍，獲得18萬美元(約141萬港元)獎金，並取得今年英國公開賽入場券，亦是自1959年來首位獲該公開賽資格的香港球手。許龍一獲獎時難掩興奮之情並親吻獎盃，他表示難以相信剛在職業生涯起步便取得如此成就。他又稱：「主場獲勝有多一重意義，在主場所有人面前出戰，而我的父母都在場，對我來說意義重大，感謝他們支持。」他又直言受天雨影響，在第三輪賽事面對很大困難，希望賽後好好休息和陪伴家人。

楊潤雄發稿恭賀奪冠

文化體育及旅遊局長楊潤雄發新聞稿，恭賀許龍一成為首位奪得亞巡賽冠軍的香港球手，又說他以過人技術證明香港運動員的實力，港府為他感到無尚光榮、引以為傲。他又稱，相信這份熱熾的體育氣氛會延續至本周末的香港國際七人欖球賽。