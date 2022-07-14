註冊女護士承認「扮打針」為6人偽造接種紀錄　押後9月27日判刑

一名在社區疫苗接種中心工作的女護士，被控串謀欺詐罪，向無接種疫苗的市民發出疫苗接種紀錄，案件今天(14日)在觀塘裁判法院再訊。她及另一名涉案女子承認控罪，須要還押，案件押後至所有被控人士完成審理後才判刑。同案另外3名被告則獲准自簽2,000元，守行為12個月，撤銷控罪。另有其餘2名被告不認罪，繼續保釋。

案件首被告是34歲女註冊護士何嘉雯，另涉分別來自2個家庭，共6名被告。其中1個家庭姓廖，包括廖凱殷(42歲、家庭主婦)、其母蕭杏儀(70歲、家庭主婦)、其父廖國雄(67歲、建築工)及其家庭傭工MARCELO Mary Ann Villeza(39歲)。其中何嘉雯及廖凱殷認罪，其餘3人獲准自簽2,000元，守行為12個月，控罪撤銷。

另有兩被告不認罪

而第2個家庭則包括2姊妹，即鄭雅怡(30歲、補習老師)及鄭斯蔚(25歲、小學教師)，二人選擇不認罪，獲准保釋至9月26日案件開審，預計審期2日。至於2名認罪被告則須還押至審訊結束，於9月27日判刑。

女護士何嘉雯被指在今年2月，在九龍灣體育館假裝為4人接種疫苗，但私下將針筒棄置，其後被其他護士發現棄置針筒的收集箱中，有多枝未用疫苗，揭發事件。