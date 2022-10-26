註冊承辦商涉向機電署高級工程師送智能手機遭廉署起訴

廉政公署今日(26日)落案起訴一名機電工程署註冊承辦商，指他涉嫌贈送一部智能電話給一名機電署高級屋宇裝備工程師，並為對方支付電訊服務費用。

被告何志權(44歲)，為利和電業工程有限公司及長盈電器工程有限公司董事兼股東，被控兩項向訂明人員提供利益罪名，違反《防止賄賂條例》第8(1)條。被告已獲廉署准予保釋，以待本周五(28日)在觀塘裁判法院答辯。

根據《電力條例》，在香港從事電力程的人士及公司，須向機電署分別註冊為註冊電業工程人員及註冊電業承辦商。利和及長盈於案發時同為註冊電業承辦商，被告則是註冊電業工程人員。被告約於2015年經機電署分判商介紹，認識該署高級屋宇裝備工程師謝聲德。利和於2017年11初獲委聘為大嶼山一個政府度假營檢查及測試固定電力裝置。於2017年11月30日，被告以利和註冊電力工程人員身分簽署一份證明書，並將證明書呈交機電署加簽。

涉案屋宇裝備工程師亦被控收賄洗黑錢等

被告涉嫌於2017年11月15日及30日，與機電署進行事務往來時，無合法權限或合理辯解而向謝聲德提供款項共逾9,300元，即謝聲德的電訊服務費，當中包括一部由電訊供應商提供的智能電話。該部智能電話其後被贈予謝聲德。至於謝聲德(57歲)早前涉機電署其他小型工程合約，分案被廉署落案起訴多項罪名，包括維持與公職薪俸不相稱生活水平、收賄、公職人員行為失當及「洗黑錢」。

廉署提醒各界人士，與政府部門及公共機構進行事務往來時，切勿向部門人員及機構職員提供利益，例如贈送禮物，以免引起利益衝突，甚或觸犯《防止賄賂條例》。各界人士如有查詢，可與廉署聯絡。