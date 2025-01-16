詐騙查詢急升四成六　私隱專員提醒6招防騙

個人資料私隱專員公署去年接獲 1,158 宗與懷疑誘騙個人資料相關的查詢，較 前年增加 46%。年近歲晚，私隱專員鍾麗玲建議市民為自己建立「人力防火牆」，以下列6招自保：
- 提高警覺：提供個人資料前應「停一停、諗一諗」，了解對方收集資料的目的。切勿隨意向他人披露個人資料、點擊可疑超連結或掃瞄可疑二維碼及登入任何可疑網站。
- 核實來電者身分：即使來電者以視像形式通話，或能道出你的個人資料，若有懷疑應先以其他聯絡方式查證真偽。
- 留意帳戶及簽帳紀錄：不時查看網上銀行個人帳戶，留意帳戶及個人電郵有沒 有不尋常的登入紀錄，以及銀行帳戶或信用卡有否未獲授權的轉帳或簽帳。
- 保護密碼：不時更換網上銀行的密碼，並啟用帳戶登入雙重認證功能，切勿向任何人透露帳戶密碼、信用卡資料及個人資料等。
- 精明使用社交媒體及即時通訊軟件：應盡量減少在社交媒體平台及即時通訊軟 件分享生物辨識資料，包括個人的正面照片及影片，並檢視相關的預設保安及 私隱設定。
- 防騙資訊：留意私隱專員公署、警方或相關機構公布的防騙資訊，並向身邊親 友分享，以加強防騙意識。
私隱專員公署亦留意到，社會上出現形形色色的騙案。當中包括：
- 虛假招聘廣告騙案
- 詐騙集團利用事主希望赴外謀生或「搵外快」的心態，藉網上虛假招聘廣告，誘騙事主提供個人資料以進行不法活動，部分人更被誘騙到東南亞城市，並遭禁錮及要求進行詐騙工作。
- 即時通訊軟件騙案
- 騙徒透過騎劫事主的即時通訊軟件帳戶，盜用帳戶假冒事主，向其通訊錄的聯絡人發送訊息騙取金錢及個人資料。
- 假冒客服／網上拍賣平台騙案
- 騙徒假冒客服，訛稱事主的保險單到期需每月扣費，其後藉指導如何取消保單，誘騙事主提供資料，最後要求將所有財產轉移至指定帳戶進行「戶口解鎖」。
- 騙徒會先在網上拍賣平台假扮買家，並聲稱已透過相關平台支付款項。其後冒充平台，用電郵聯絡事主誘騙資料及密碼等以收取款項，從而盜取其銀行存款。
- 短訊／電郵騙案
- 騙徒假冒會員獎賞計劃發出釣魚短訊，訛稱客戶積分即將到期，誘使事主點擊不明連結，從而套取信用卡及個人資料等。
- 騙徒假冒政府官員、政府部門或公營機構發放虛假訊息或發出欺詐電郵，騙取金錢及個人資料。
- 電話騙案
- 騙徒以預錄語音致電事主，訛稱為速遞公司職員或內地執法人員，聲稱事主涉及刑事案件，並將電話轉駁到偽冒的內地執法人員，並展示偽造通緝令。繼而以證明事主清白為由，要求事主提供個人資料或將款項轉帳至指定帳戶以作保證金。
- 透過人工智能深度偽造（deepfake）技術製作詐騙影片
- 騙徒竄改公開片段，利用官員或名人的圖片或錄音，並透過人工智能 deepfake 技術製作影片，誘騙事主投資或求助。
- 騙徒從社交媒體、視像通話或網上公開影片取得他人的面容及聲音等，並透過深度偽造技術假冒事主親友或公司同事，或假扮有意發展情緣，從而騙取事主的金錢及個人資料。
- 社交媒體平台騙案
- 社交媒體平台出現假冒購買年貨、投資或旅行社的專頁，並發放優惠廣告吸引事主點擊，以騙取其金錢及個人資料。