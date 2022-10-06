詐騙案升42% 金管局提醒消費者 交個人資料要三思

金管局副總裁阮國恒指，近年世界各地騙案尤其網上騙案數目急升，警方數字，香港今年上半年詐騙案按年增加42%至逾1.2萬宗，涉及損失金額約21億元，購物騙案、求職騙案、投資騙案及電話騙案佔騙案總數六成以上。

阮國恒在《匯思》撰文指，雖然在某些騙案中，相關損失可透過例如信用卡退款安排通過銀行取回有關款項，但仍然有人需要承擔這些損失，而這或最終導致較高的費用或利息成本。在投資騙案中，曾經有受害人被騙去畢生積蓄，退休生活大受影響，後果嚴重。

阮國恒又指，銀行、儲值支付工具持牌人、金管局及警務處的相互合作關係，在防範金融罪行風險方面發揮了極大作用；零售銀行推出每日24小時持續運作的「止付機制」，只要受害人向警務處報案表示受騙，銀行職員在收到警務處的情報後，會提供即時協助，阻截有關款項。在2021年以此方式成功阻截逾22億港元的犯罪得益。最近推出的「防騙視伏器」搜尋器，讓市民在進行交易前輸入銀行戶口號碼、電話號碼或「轉數快」代碼等資料，與警務處載有騙案相關資料的數據庫核對。相關資料也有助銀行及儲值支付工具持牌人的反詐騙工作。

阮國恒提醒消費者，在交款或提供個人資料前必須三思，銀行或儲值支付工具持牌人不會向客戶發出要求提供敏感個人資料的超連結；若遇到太優惠的條件應格外謹慎，很有可能是騙局。

金管局提醒消費者緊記以下基本原則：

切勿點擊據稱由銀行或儲值支付工具持牌人發送要求提供敏感個人資料的超連結，銀行或儲值支付工具持牌人不會向客戶發出有關超連結；

在交款或提供個人資料前必須三思；

盡可能利用反詐騙協調中心「防騙易」熱線18222或「防騙視伏器」等設施；及

若遇到太優惠的條件應格外謹慎，因為很有可能是騙局。