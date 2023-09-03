詐騙集團假投資真呃錢 25人受騙涉400萬 19人被捕涉清洗3.2億元黑錢

詐騙集團以低風險、高回報作招徠，誘騙市民投資倫敦金及虛擬貨幣買賣；市民在假投資平台開設帳戶後，無論賺蝕最終均要損手才能離場。警方初步調查，最少25人受騙涉款約400萬元，並發現集團涉利用空殼公司及傀儡戶口在過去一年涉清洗的犯罪得益總額高達3.2億元，19人涉嫌串謀詐騙及洗黑錢被捕。警方東九龍總區重案組總督察劉浩德指，行動中，警方成功阻截涉案投資詐騙集團轉移約150萬元犯罪得益，而相關傀儡戶口在過去一年處理的款項總額高達3.2億港元，遠超已知騙款數目，追查該集團是否涉及其他騙案或不法活動，不排除作出進一步拘捕行動。

部分人簽署授權書後帳戶被全權操控

涉案詐騙集團去年中開始運作，主腦安排成員甲級商廈設辦公室開設投資金司及成立公司網站，以「cold call」推銷電話隨機尋找投資者，並以低風險、高回報作招徠，進行倫敦金及虛擬貨幣買賣，實際相關投資項目不存在。受害人上釣後，騙徒會以各式藉口，要求受害人以現金或轉帳到指定戶口收取款項，並為受害人在指定應用程式開設帳戶，但相關應用程式實際只是假交易平台；另外，部分人或被游說簽署授權書，讓經紀可全權操控他們的帳戶。警方東九龍高級督察段玉衡指，集團成員會將帳戶作頻繁、或不尋常的交易，又或長期持倉以收取高昂交易費和存倉費，以各類藉口指受害人帳戶內款項已全數虧損；騙徒又或會製造嬴錢或輸錢假象，再哄騙受害人繼續投資，甚至加大投資金額，訛稱可獲取更大報酬或追回損失款項。而受害人想取回本金或盈利時，往往被各類藉口拒絕，甚至要支付高額行政費，最後騙徒亦會失聯。

詐騙集團在甲級寫字樓開辦公室

警方東九龍總區於上周三及四（30至31日）搗破一個投資騙案及洗黑錢集團，搜查包括位於九龍區一甲級寫字樓的投資公司，搜出大量相信與詐騙活動有關的客戶投資協議書；記錄逾1,000個電話號碼、用作打cold-call推銷電話的電話紙；不同款式用作哄騙受害人的電話對答台詞等。段玉衡補充指，涉案集團自去年6月開始活躍，運作具規模及較為成熟，除會租用商廈作辦公室外，亦發現不法集團當公司運作一段時間後，將公司倒閉，再在其他商廈開設另一間新公司，逃避執法部門。