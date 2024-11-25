詐騙集團用「練功券」假鈔付貨款 11人被捕 受害人︰騙徒驗酒好專業

詐騙集團透過網上購物平台搜獵出售貴價貨的賣家，將大量「練功券」假鈔混在小量真鈔內以完成交易，期間藉詞處理合約等，令受害人與其貨物分離。當受害人驚覺事有可疑時，貨物已被取走。警方早前收到3人報案指出售名錶或洋酒時被呃走貨物，總損失約64萬元。警方日前採取行動，拘捕11人涉串謀詐騙。有受害人形容，騙徒驗酒比正常酒舖更專業及仔細，令他因此疏於防範。 被捕的7男4女(20至50歲)包括集團主腦，報稱為無業、學生及藍領等。3名受害人(26至58歲)，職業包括藍領及商人，出售包括威士忌和名錶。警方在8月收到3人報案，並發現被騙的手法相似。

受害人透過網上平台出售高價產品，之後接到騙徒相約到共享寫字樓交收。騙徒檢驗貨品後，同黨便帶受害人到會議室或另一房間完成付款手續，並放下「貨款」，實際是將受害人與其貨物分開。期間同黨藉詞須準備買賣合約或影印身份證等離開房間。當受害人苦等無果，檢查貨款發現為練功券，始知受騙。騙徒已取走貨物逃去無蹤。 受害人徐先生昨現身說法，指早前在旋轉拍賣以13.3萬元放售4支輕井澤18年的威士忌。他形容，騙徒驗酒時，手法「真係好專業，比正常的酒舖驗得仲仔細，看酒花、(用電筒)照酒背，因為酒背有防偽標誌。」他坦言「就係呢度疏忽咗俾人呃，因為太過專業」。騙徒離開房間後，他等候約3至4分鐘後，覺事有可疑，但所售貨物已被取走。

灣仔警區重案組第一隊督察鄒昊亨指，騙徒會用上專業行內術語形容這貨品，令受害人相信對方確實是業內人士，減低戒心；又指「練功券不論大小、形狀、顏色，甚至質地，都十分相似港幣的500元真鈔，還會將真的500元夾在練功券底和面，令受害人確信這疊是真鈔。」警方呼籲市民進行網上買賣時，盡可能要一手交錢，一手交貨，並檢查收回來的現鈔真偽，若網上過數則要留意是否成功入賬帳。 練功券原為部分銀行供員工練習數鈔票的道具，道具印有「練功券」及「練功專用禁止流通」字樣作識別。