詐騙「遮仔會」逾14萬貸款　高級警員被判200小時社服令

一名47歲高級警員涉嫌訛稱沒有向銀行或財務機構貸款，詐騙香港警察儲蓄互助社(俗稱「遮仔會」)逾14萬元，被廉署落案控告兩項欺詐罪，他早前承認控罪，今(3日)在西九龍裁判法院判刑。裁判官考慮被告初犯，認罪及有悔意，並且已歸還涉款，遂接納感化官建議，判處被告200小時社會服務令。

官接納被告 認罪有悔意 被告林俊杰，47歲，報稱高級警員，案發時為警員及儲蓄互助社社員。案情指被告於1996年8月27日加入警隊，翌年加入警察儲蓄互助社並成為會員。2019年7月4日至2021年2月8日，被告分別滙豐銀行及3間財務機構借貸共逾150萬元。惟在2021年2月及10月，被告兩度在儲蓄互助社貸款申請表上作虛假聲明，訛稱他沒向其他銀行或財務機構申請任何貸款，誘使互助社先後批出約8萬元及約6萬元的貸款，共逾14萬元，惟事實被告在上述時段仍未還清他在銀行及財務機構的貸款，即至2021年10月仍欠債逾120萬元。