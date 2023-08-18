試驗10年下月起恆常化 長者社區券6區服務額不足

長者社區照顧服務券試驗計劃推出接近10年，計劃下月起將恆常化。申訴專員公署主動調查發現，部分地區服務名額不足，部分則有充裕甚或過剩的名額，又留意到部分網站久未更新，促請社署邀請更多機構在供應緊張的地區提供服務，以及提升網站功能。公署並說，計劃雖已試驗近10年，但由於市場和長者需時適應和了解，加上先後推出改善措施，認為要較長時間測試實未可厚非。

港府2013年9月推出長者社區券計劃，以「錢跟人走」模式支援體弱長者居家安老，持券長者可按個人選擇購買日間護理中心的「中心為本」、家居照顧服務「家居為本」或混合模式照顧服務，惟坊間曾有意見批評計劃複雜，政府數據亦顯示有逾兩成長者領券後，未曾使用服務便離開試驗計劃。

計劃已進入第三階段試驗，公署主動調查發現，截至去年底計劃認可服務單位共提供1.2萬個「家居為本」名額，較正使用和輪候服務的9,000人多，可視為服務充裕能應付需要。

6區「中心為本」名額求過於供

不過，公署發現「中心為本」服務至去年底僅提供4,191個名額，正使用和輪候的則有5,289人，若按一個名額可服務1.5名長者計算，全港18區當中有6區名額不敷應用，包括東區、南區、黃大仙區、沙田區、離島區和元朗區，反觀深水埗區、油尖旺區、九龍城區和葵青區服務供應較為充裕。

公署認為，社會福利署有需要邀請更多機構，在供應較緊張的地區開展或擴展服務，並建議署方納入更多數據，使分析地區供求情況的結果更為完整。同時，公署登入「長者資訊網」隨機搜尋10間認可服務單位，發現一半的「名額及空缺」資料已最少3個月至兩年多沒有更新，公署建議社署應要求服務單位按時更新，長遠更要提升網站功能，讓持券者查閱服務單位實時空缺情況。

報告另提到，試驗計劃的實踐和檢討跨越多年，公署調查發現計劃運作方式有別傳統資助服務，市場及長者均需時了解和適應，而社署在第二及第三階段的試驗計劃亦推行多項改良措施，包括把覆蓋範圍由8區擴展至全港18區等，故認為社署要較長時間測試各方面措施實未可厚非。

料恆常化受惠人數增至1.2萬

社署表示接納並會跟進公署意見，指計劃下月將恆常化，預計受惠人數可由目前的8,000人，逐步增至2025至26年度的12,000人。社署又指，下月會推出「長者服務券資訊系統」，讓持券人通過系統實時查閱社區券使用狀況、搜尋認可服務單位等。