詩歌舞街倡活化成「書院街」　油尖旺區議員盼創造青春活力新地標

有區議員建議把詩歌舞街活化成「書院街」，希望可創造青春活力的新地標。(鍾式明攝)

大角咀詩歌舞街英文為Sycamore Street，當中的Sycamore意指「無花果」，據指翻譯時為尊重華人文化而音譯並雅稱作詩歌舞街。油尖旺區議會4名經民聯議員認為，詩歌舞街充滿歷史文化氣息，兩邊建有六十年代的唐樓建築和6所學校，建議在詩歌舞街營造成油尖旺「書院街」主題街道。

經民聯油尖旺區議員李思敏、黃舒明、陳少棠和黃建新向區議會大會提交聯署文件，建議透過活化詩歌舞街，營造一條具人文歷史、新舊融合、減碳環保的「書院街」，為油尖旺區創造青春活力的新地標，又提議可在街道舉辦相關特色活動、深度遊等，同時整潔閃亮的「書院街」，可向莘莘學子提供舒適學習環境、提升良好讀書風氣。

詩歌舞街「書院街」主要建議的改良項目，包括統一鋪砌環保地磚，並把符合「書院街」文化氣息之圖畫及文字置上磚上，營造打卡點。第二，項目建議與居民合作在住宅和學校外牆定期展示不同主題圖片和展板，如街道的歷史發展圖片、香港回歸主題展、國慶日、敬師節、青年節或環保綠化教育等題材，增加文化氣息、「打卡」熱點與教育意義。

聯署區議員解釋，詩歌舞街居民和學校等持分者，早於2018年已蘊釀活化街道的討論，唯其後因社會動盪及疫情令討論氛圍冷卻，至最近因持分者重新討論並得出「書院街」的改善方案建議，故由他們協助「下情上達」和爭取區議會、政府支持。