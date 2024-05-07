詹培忠父子涉串謀欺詐案 申請永久終止聆訊被拒

前立法會議員詹培忠及兒子詹劍崙涉嫌串謀他人在配售可換股票據，以增加上市公司股本時，隱瞞秘密「買殼」協議，詐騙聯交所、該上市公司及其董事會和股東，涉及款項逾4200萬元。詹氏父子被廉署控告兩項串謀欺詐罪，同案65歲女子被控一項「洗黑錢」罪，3人不認罪受審。詹氏父子上周向法庭申請「永久終止聆訊」，區域法院今日拒絕申請。

法官練錦鴻引述辯方主要倚賴兩個理由，指因為控方延誤而令被告得不到公平審訊，及控方濫用法律程序、令整個檢控沾上污點。法官表示，法庭只有別無他法，才會採用「終止聆訊」此極例外的手法，去行使剩餘的酌情權。