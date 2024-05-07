詹培忠父子涉串謀欺詐案 申請永久終止聆訊被拒

前立法會議員詹培忠及兒子詹劍崙涉嫌串謀他人在配售可換股票據，以增加上市公司股本時，隱瞞秘密「買殼」協議，詐騙聯交所、該上市公司及其董事會和股東，涉及款項逾4200萬元。詹氏父子被廉署控告兩項串謀欺詐罪，同案65歲女子被控一項「洗黑錢」罪，3人不認罪受審。詹氏父子上周向法庭申請「永久終止聆訊」，區域法院今日拒絕申請。
法官練錦鴻引述辯方主要倚賴兩個理由，指因為控方延誤而令被告得不到公平審訊，及控方濫用法律程序、令整個檢控沾上污點。法官表示，法庭只有別無他法，才會採用「終止聆訊」此極例外的手法，去行使剩餘的酌情權。
法官指出，雖然在理想情況下，控方應盡快檢控，辯方亦指稱控方延誤拘捕是有計劃 、不希望過早驚動被告一方，但法庭看不到控方有故意延誤，何時拘捕及檢控亦是調查人員的決定，不至於濫用程序或構成不公。
至於辯方指，因延誤而導致證人流失及被告記憶模糊，法官認為，有部分證人沒有流失、只是不願與辯方合作，辯方其實也不知道其證供是否對被告有利，另外詹培忠雖然中風，但卻沒有講出對其記憶的影響，他因為掉以輕心而沒有保存相關記錄，亦是與人無尤。
被告依次為77歲詹培忠、52歲詹劍崙及65歲女子王蓓麗，詹氏父子被控兩項串謀欺詐罪，王蓓麗則被控一項「洗黑錢」罪。
原文刊登於 香港電台