詹培忠父子隱瞞「賣殼」協議欺詐罪成　旗下新威國際暴瀉55%後停牌(更新)

【13:00更新】詹培忠旗下新威國際午後停牌

立法會前議員詹培忠以及其子詹劍崙，涉嫌為一間上市公司配售可換股票據時，串謀他人隱瞞秘密「買殼」協議，以增加上市公司股本，被控串謀欺詐聯交所、該上市公司董事會和股東，並疑清洗4,200萬黑錢。案件另涉一名六旬婦。3人否認串謀欺詐等罪，經審訊後今日(9日)在區域法院被裁定全部罪名成立。詹培忠不求情，3名被告先行收監，另兩人押後至明年1月8日求情。

另外，詹培忠旗下新威國際(058)雖然不涉及事件，但受消息影響，股價半日「斷崖式」暴跌55.2%，成交額約341萬元。該股於中午時宣布停牌，以待刊發一份內幕消息的公告。新威國際停牌前報0.3元。