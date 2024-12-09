詹培忠父子隱瞞「賣殼」協議欺詐罪成　旗下新威國際暴瀉55%後停牌(更新)

【13:00更新】詹培忠旗下新威國際午後停牌
立法會前議員詹培忠以及其子詹劍崙，涉嫌為一間上市公司配售可換股票據時，串謀他人隱瞞秘密「買殼」協議，以增加上市公司股本，被控串謀欺詐聯交所、該上市公司董事會和股東，並疑清洗4,200萬黑錢。案件另涉一名六旬婦。3人否認串謀欺詐等罪，經審訊後今日(9日)在區域法院被裁定全部罪名成立。詹培忠不求情，3名被告先行收監，另兩人押後至明年1月8日求情。
另外，詹培忠旗下新威國際(058)雖然不涉及事件，但受消息影響，股價半日「斷崖式」暴跌55.2%，成交額約341萬元。該股於中午時宣布停牌，以待刊發一份內幕消息的公告。新威國際停牌前報0.3元。
同案內地商人已潛逃
3名被告分別為時任亞洲資源大股東董事詹培忠(75歲)、時任亞洲資源主席詹劍崙(52歲)及無業女子王蓓麗(65歲)。同案中，內地商人馬鐘鴻(48歲)已潛逃，並遭發拘捕令。
控罪指，內地商人馬鐘鴻於2013年欲收購空殼上市公司亞洲資源，並與詹氏父子接洽，同意以逾2億元「買殼」。但詹培忠父子涉嫌隱瞞「賣殼」協議，並在兩個月內透過配售新股及發行可換股票據，這些票據的價值甚至達到原本股本的5倍，藉此攤薄原股東的股權，使馬鐘鴻能安排親信吸納股份，最終掌握上市公司的控制權。
另一名被告王蓓麗，就被控與馬鐘鴻處理案中金額4,200萬元的可換股票據的利益。控方又稱，會將案件，與馬鐘鴻的非法入境案件合併處理，控方不排除有新疑犯和控罪。