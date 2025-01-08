詹培忠父子隱瞞「賣殼」欺詐罪成 曾鈺成、曾俊華等多位名人求情

立法會前議員詹培忠以及其子詹劍崙，涉嫌為一間上市公司配售可換股票據時，串謀他人隱瞞秘密「買殼」協議，被控串謀欺詐及疑清洗4,200萬黑錢，案件另涉一名六旬婦。3人早前被裁定全部罪名成立，今日(8日)於區域法院求情。案件押後至2月3日判刑，期間3人繼續還押。 詹培忠求情信稱受病疾折騰多年 資深大律師黃佩琪代表詹培忠求情，引述立法會前主席曾鈺成、潮州商會女會長高佩璇及汕頭總會主席陳鑑林的求情信內容，指詹培忠熱心助人，服務社會，對國家有極大貢獻。前財政司司長曾俊華亦為詹培忠撰寫的求情信，指詹在立法會任職期間有貢獻。立法會議員謝偉俊及香港足球總會會長貝鈞奇亦求情指他熱衷公益，曾多次捐款。

詹培忠親自撰寫求情信，指自己曾患咽喉癌，於2010年患心臟病後中風，其後需以拐杖及輪椅出入，又身患痛風症、及坐骨神經病等疾病，因本案已受折騰多年。辯方求情指，詹培忠將近80歲，已年紀老邁，要定期更進及覆診，希望法庭出於憐憫輕判。 因大量證據及證人而存在延誤 辯方亦指出，本案存在延誤檢控的問題，至今長達十多年，對詹培忠的情緒及生活造成極大影響及困擾。控方解釋因有大量證據及證人內容需要處理，以及須調查金額流動去向，因而存在延誤。

法官稱本案於某階段觸發全面收購機制，臨海股東沒有辦法以最高的價錢售出股票。被告等人破壞投資環境，以及香港於國際上聲望，損壞香港擁有公平合法營商環境的印象，令本港變為「鱷魚潭」，致潛在投資者「唔夠膽入嚟香港」。 范鴻齡、鄧聲興等人為詹劍崙撰寫求情信 醫管局主席范鴻齡、選舉委員會委員鄧聲興、梁華勝太平紳士、陳香蓮太平紳士及全國政協委員會委員等都為詹劍崙撰寫求情信，指他熱心幫助香港，有重大貢獻。巴布亞新幾內亞數名官員為其撰寫求情信，稱他有奉獻精神及熱情。辯方續稱，詹劍崙多年以來吸引外國投資，推動本地金融市場發展，亦捐獻逾40萬元協助內地建孤兒院，在2020年疫情開始之際，詹劍崙去過千間公司派發口罩。

資深大律師王正宇代表詹劍崙求情，指他品格良好，大學畢業後從事金融服務逾20年，亦患有心臟病及焦慮，右耳有深度聽力損失。