認取消航班涉內部規劃問題 國泰保證復活節不重演

國泰航空去年底至今年初因人手問題，取消接近800班航班，佔受影響期間航班總數4%。國泰向民航處提交報告，承認事件因內部規劃問題和低估候命機師人手需求所致，表示已進行詳細人手規劃和培訓預測、確保候命機師人數維持適當水平，保證在復活節旅遊高峰期不會再出現類似情況。
運輸及物流局向立法會一個委員會提交文件指，去年12月28日至今年2月29日期間共有786班客運航班取消。
國泰在報告又承認，現欠缺一個能主動和詳細追蹤各種監控參數的系統，包括個別機師可用飛行時數等。現時每名機師12個月內的飛行時數上限為900小時，以防工作過勞。國泰指一直了解該限制，礙於規定此前從未影響運作，因此未有納入必要的運作考慮。
去年12月正值流感高峰期，國泰同時承認低估該月最後兩周應對突發情況所需的候命機師數目，導致缺乏足夠機師應對增加的航班數量，加上機師因病缺勤情況持續，故需要進行兩輪航班取消。報告又提到，國泰當時發現大部分候命機師的飛行時數已接近900小時上限，因此無法調動他們替補缺勤機組人員。
政府指國泰規劃團隊乏數碼能力
民航處指，國泰規劃團隊缺乏經驗和數碼能力，無法充分預測機組人員資源需求，負責航班規劃和機組人員調配部門之間的協調工作亦有不足，認為有需要為機組人員資源制訂有效的規劃工具。
國泰已成立專責工作小組檢視營運規劃流程和各部門結構，又保證在即將來臨的復活節旅遊高峰期，以及盡力確保日後不會出現類似情況。