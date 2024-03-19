認取消航班涉內部規劃問題 國泰保證復活節不重演

國泰航空去年底至今年初因人手問題，取消接近800班航班，佔受影響期間航班總數4%。國泰向民航處提交報告，承認事件因內部規劃問題和低估候命機師人手需求所致，表示已進行詳細人手規劃和培訓預測、確保候命機師人數維持適當水平，保證在復活節旅遊高峰期不會再出現類似情況。

運輸及物流局向立法會一個委員會提交文件指，去年12月28日至今年2月29日期間共有786班客運航班取消。

國泰在報告又承認，現欠缺一個能主動和詳細追蹤各種監控參數的系統，包括個別機師可用飛行時數等。現時每名機師12個月內的飛行時數上限為900小時，以防工作過勞。國泰指一直了解該限制，礙於規定此前從未影響運作，因此未有納入必要的運作考慮。