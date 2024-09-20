認知障礙症患者失蹤人數升五成 智蹤計劃派定位裝置 18分鐘尋回跨區失蹤者

認知障礙症患者、精神上無行為能力人士外出容易走失，當中認知障礙症患者失蹤人數3年間急升五成三。為減輕照顧者壓力、提升患者獨立生活能力及引起公眾關注，警方東九龍總區前年4月起推行「智蹤計劃」，與機構合作派發藍牙定位裝置，有個案透過定位裝置，僅用18分鐘在荃灣尋回於將軍澳走失的長者。亦有照顧者表示，裝置除可在兒子走失時協助定位尋回外，亦可訓練其獨立生活技能。警方指，計劃至今已派出1,800個相關裝置，目標今年全年派發3,000個。

香港人口老化問題嚴重，統計處估計65歲以上長者，將由2021年165萬增至2046年274萬；當中不少患有認知障礙，2020年全港有7.44萬名患認知障礙患者，70歲或以上長者中，每10人便有1名患者。認知障礙症患者失蹤人數由2020年的290人，增至去年444人，3年間升五成三。照顧者須花精力以防患者走失，加重生活壓力。東九龍總區總督察(行動)傅駿業稱，前年4月起推行「智蹤計劃」至今派發逾1,800個定位裝置，並取有顯著成效；去年東九龍總區有認知障礙症人士失蹤數字為94人，按年減6%。他憶述有個案透過定位裝置，僅用18分鐘在荃灣尋回於將軍澳走失的長者。

定位裝置除有助尋人，亦有照顧者認為可培養患病兒子的生活技能。中華基督教會基順學校家長教職員會主席林燕的16歲兒子患唐氏綜合症，她形容兒子非常活潑，外出活動時可以「眨下眼唔見人」，故難以獨自帶他出門或讓他自行上學。在佩戴定位裝置後，林燕可以透過手機程式知悉兒子實時位置，藉以訓練他自行上學，形容裝置如「定心丸」，能確保兒子安全的同時訓練其生活技能，亦提升兒子自信。