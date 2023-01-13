誘同事玩手機變面App盜肖像開戶口 3男女虛擬銀行借款騙180萬元被捕

3名疑犯中，30歲男子相信為案中主腦，據悉在非牟利機構任職資料搜集員，他於去年8月在黃大仙被捕。至於兩名女疑犯分別26及29歲，前日(11日)在元朗及黃大仙被捕，為男疑犯的家人和女朋友；他們分別涉嫌詐騙及俗稱「洗黑錢」的處理相信或已知道從可公訴罪行之利益。3名受害人為男主腦的同事。

小心保護個人資料包括自拍片段和相片。不法之徒向同事訛稱試玩「變面」應用程式，藉此收集同事肖像並偷拍身份證等個人資料，再向虛擬銀行開戶借款，成功騙取約180萬元貸款。警方經調查後，拘捕1男兩女。

荃灣警區去年7月接到3名事主報警，總區科技罪案組追查後，鎖定目標展開拘捕行動。據悉，男主腦預先安排兩名涉案女子在虛擬銀行開設戶口，以了解開戶流程，包括認證手續所要遞交的文件和遞交自拍照程序等；之後向同事訛稱，試玩可變化面容的手機應用程式，誘使受害人提供自拍照，或持手機替他們拍照；並在工作期間，趁受害人不察覺下，拍攝對方身份證及銀行文件等。

主腦利用受害人提供自拍照片成功通過虛擬銀行的面容認證規定，之後上載偷拍所得文件到銀行程式，開立虛擬銀行帳戶，成功騙取5筆共180萬元貸款。消息指，疑犯有攤還小量款項，以避免被事主察覺。其中一名事主在查詢自己的信貸紀錄時，發現有大額欠債，而另外兩名事主因收到虛擬銀行信件起疑。

警方荃灣警區偵緝總督察史廣鴻和荃灣警區科技罪案隊督察麥海文昨交代案情指，申請虛擬銀行的戶口，除要拍攝身份證，亦要做人面識別。雖然相信今次騙案是個別事件，但提醒市民小心保護個人資料，包括個人肖像的影片和相片。