誘騙投資演講門票再炒賣 10人墮陷阱失510萬

理財投資或對生活提供保障，但卻要小心誤墮陷阱。有騙徒開設網上平台，租用甲級寫字樓單位設投資講座，誘騙市民投資再炒賣個人演講虛擬門票；同時亦提供高息存款計劃，讓受害人投入更多資金，最少10人受騙，涉款510萬元，單一受害人涉款136萬元。警方接報後，拘捕3人涉串謀詐騙。
2男1女被捕人，年齡介乎33至40歲，當中1男1女主腦和1名骨幹成員，報稱貿易公司銷售經理，涉串謀詐騙；檢獲5部電話，1.5萬元現金及3萬元人民幣。
警方初步調查發現，3名被捕人自2022年11月起營運2個詐騙網站，並在九龍灣租借一個甲級寫字樓單位，舉辦投資講座，期間以「高回報，零風險」作招徠，包括誘騙市民在平台投資抄賣演講虛擬門票，但投資前須付2萬至9萬元的參與費；亦提供每月7厘高息存款計劃，吸引受害人大額注入資金。
秀茂坪警區重案組督察譚浩然指，初步調查發現，騙徒先要求受害人繳交高昂參與費成為會員，之後再收取現金或虛擬貨幣，向受害人拍賣每張底價100泰達幣(780港元)的虛擬門票，因投資者較門票數量多，初時門票很快被認購。
騙徒其後指示受害人於翌日以300泰達幣放售門票予其他會員。門票價格經不斷炒高至1.5萬泰達幣，騙徒「承諾」會以1.5萬泰達幣回購門票，並將原本「一張」門票分拆成兩張再放上平台交易，同時亦會向投資者推銷高息存款計劃，將資金繼續營運平台。最後因大量門票到回收價，卻又未有足夠投資者，集團未能支付回收金額，平台無法運作，同時亦無法支付高息存款計劃款項而「爆煲」。
警方提醒市民，投資涉及風險，要留意投資產品性質，並提醒親友以免受騙。