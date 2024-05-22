誘騙投資演講門票再炒賣 10人墮陷阱失510萬

理財投資或對生活提供保障，但卻要小心誤墮陷阱。有騙徒開設網上平台，租用甲級寫字樓單位設投資講座，誘騙市民投資再炒賣個人演講虛擬門票；同時亦提供高息存款計劃，讓受害人投入更多資金，最少10人受騙，涉款510萬元，單一受害人涉款136萬元。警方接報後，拘捕3人涉串謀詐騙。

2男1女被捕人，年齡介乎33至40歲，當中1男1女主腦和1名骨幹成員，報稱貿易公司銷售經理，涉串謀詐騙；檢獲5部電話，1.5萬元現金及3萬元人民幣。

警方初步調查發現，3名被捕人自2022年11月起營運2個詐騙網站，並在九龍灣租借一個甲級寫字樓單位，舉辦投資講座，期間以「高回報，零風險」作招徠，包括誘騙市民在平台投資抄賣演講虛擬門票，但投資前須付2萬至9萬元的參與費；亦提供每月7厘高息存款計劃，吸引受害人大額注入資金。