誘騙港人「賣豬仔」到東南亞　兩男認串謀詐騙還押11.1候判

有港人懷疑因高薪工作被誘騙，被「賣豬仔」至東南亞後遭禁錮，從事非法工作。涉案兩名男子承認誘使數名人士前往外地，在區域法院承認一項「串謀詐騙罪」，其中一人另承認洗黑錢超過698萬元，法官將案件押後至下月1日判刑，兩名被告需要還押。
兩名被告同被控一項串謀詐騙罪，於 2021年至 2022年與其他身分不詳的人士串謀詐騙某些會被誘使前往外地的人士，即不誠實地向該等人士虛假地表示有真實的就業、商業機會產生可觀經濟報酬，從而誘使他們前往其他國家。
其中一名被告另被控一項洗黑錢罪，亦承認「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪」。控罪指他於2020年至2021年，處理約698萬元財產。
案情指，兩名被告涉嫌串謀誘使最少5名港人前往外地，令受害人遭禁錮及交出贖金。其中一名受害男子是輕度智障，他在2021年間應網上女友要求，到泰國收取一筆款項，受害人在其中一名被告陪同下，到入境處申請護照及前往機場。抵達曼谷後，被告知已被賣掉，須在緬甸工作6個月。受害人拒絕後，手機遭奪去，期間被毆打及電擊棒攻擊，及被困於籠內4天。數天後，受害人母親支付共約4萬元，受害人才獲釋回港。
另外有受害人在通訊軟件群組獲得聲稱工作機會，到達曼谷後，被帶到緬甸及告知被「賣掉」，受害人女友支付約2萬美元後，受害人獲釋回港。亦有受害人分別在2021至2022年間跌落「賺快錢」陷阱，遭誘騙到柬埔寨等東南亞地區，被收走護照後，進行電話詐騙。家屬報案揭發案情，其後獲釋回港。
原文刊登於 香港電台