誘騙港人「賣豬仔」到東南亞　兩男認串謀詐騙還押11.1候判

有港人懷疑因高薪工作被誘騙，被「賣豬仔」至東南亞後遭禁錮，從事非法工作。涉案兩名男子承認誘使數名人士前往外地，在區域法院承認一項「串謀詐騙罪」，其中一人另承認洗黑錢超過698萬元，法官將案件押後至下月1日判刑，兩名被告需要還押。

兩名被告同被控一項串謀詐騙罪，於 2021年至 2022年與其他身分不詳的人士串謀詐騙某些會被誘使前往外地的人士，即不誠實地向該等人士虛假地表示有真實的就業、商業機會產生可觀經濟報酬，從而誘使他們前往其他國家。