誠品尖沙咀店預告同區另覓新址重開 「海景書店」恐成集體回憶

大型連鎖書店誠品生活一向是香港讀者熱點。開業10年的尖沙咀誠品生活，證實將於2026年第二季遷出星光行現址，並會另覓同區新據點，意味住這間以維港景色聞名的分店將結束營業。消息引起網民及讀者討論，不少人對「海景書店」的消失感到惋惜。
昨日有網民於社交平台指「尖沙咀誠品將於2026年第二季結束營業，據聞將於同區另置新鋪」。誠品官方及後向《am730》發出新聞稿，證實搬遷計劃。該分店自2015年10月1日進駐星光行，坐擁維多利亞港及尖沙咀天星碼頭迷人景色，以「時空匯流，經典新生」為理念，融合閱讀、文創及生活風格，並設有望海景的咖啡小店，成為尖沙咀一個獨特的文化景點，是不少文青、市民及遊客的必到之處。
明年1·2起推搬遷優惠活動
對於外界關注的搬遷原因、確切日期、新店地點及新店是否仍能保留海景等問題，誠品方面暫未詳細透露，僅表示詳情將於稍後逐步公布。不過，為感謝讀者10年以來的支持，店方將由2026年1月2日起至2月28日，推出【拾光·序曲】搬遷優惠活動，於尖沙咀店購買兩件或以上書店商品即可享88折，以此作為對這個充滿回憶的空間的告別序章。
網民熱議新店選址
遷出一事引起網民熱議，有人猜測新店選址，「搬都好過執」、「可能租以前sogo個位？都好喎」，也有人認為「如果搬去iSQUARE，可以幫個場起死回生」，亦有網民估計「會唔會喺前海運戲院位置開？感覺機會最大」。另有網民認為星光行的吸引力已大不如前，「星光行唯一嘅生機而家都無埋」、「其實唔sad，星光行檔次low咗好多」，認為「換過個位仲好」，惟「海景書店」集體回憶消失將非常可惜，「唔會咁大、唔會望到維港」、「佢個景係幾靚，但格局好亂」、「好多時去尖沙咀就係為咗誠品」。