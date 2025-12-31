誠品尖沙咀店預告同區另覓新址重開 「海景書店」恐成集體回憶

尖沙咀誠品生活將於2026年第二季遷出星光行現址，並會另覓同區新據點，意味住這間以維港景色聞名的分店將結束營業。(誠品提供)

大型連鎖書店誠品生活一向是香港讀者熱點。開業10年的尖沙咀誠品生活，證實將於2026年第二季遷出星光行現址，並會另覓同區新據點，意味住這間以維港景色聞名的分店將結束營業。消息引起網民及讀者討論，不少人對「海景書店」的消失感到惋惜。

昨日有網民於社交平台指「尖沙咀誠品將於2026年第二季結束營業，據聞將於同區另置新鋪」。誠品官方及後向《am730》發出新聞稿，證實搬遷計劃。該分店自2015年10月1日進駐星光行，坐擁維多利亞港及尖沙咀天星碼頭迷人景色，以「時空匯流，經典新生」為理念，融合閱讀、文創及生活風格，並設有望海景的咖啡小店，成為尖沙咀一個獨特的文化景點，是不少文青、市民及遊客的必到之處。