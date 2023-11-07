誤信優惠下載毒App 6人Android手機被入侵 轉走存款68萬(守網者fb)

警方在社交平台「CyberDefender 守網者」提醒市民，自9月開始接獲至少6宗報案，有騙徒以平價旅遊套票、電子產品、包車服務、入油優惠等社交平台廣告或白撞WhatsApp訊息作招徠，輾轉誘騙市民下載惡意程式(毒App)，繼而入侵並控制受害人安卓（Android）手機，轉走其網上銀行帳戶中的金錢，涉及騙款共68萬元。

被社交平台廣告 或白撞 WhatsApp 訊息吸引

警方表示，受害人均被社交平台廣告或白撞WhatsApp訊息吸引，輾轉被誘騙在安卓（Android）手機下載「第壹商城」、「港澳商城」、「88雜貨舖」等 App 後，其網上銀行存款遭轉走，合共損失68萬元。