誤墮冒認中聯辦官員電騙　中年婦失6500萬元

一名40歲女子誤墮假冒中聯辦官員的電話騙案，指她涉嫌與一宗在內地發放假新冠疫苗資訊的案件有關，最終損失6,500萬元。

訛稱女事主涉內地發放假疫苗資訊

深水埗警區重案組第一隊主管高級督察楊震宇表示，警方周日(3日)接獲女事主報案，指在去年6月接到一個自稱中聯辦官員的電話，訛稱她涉嫌同一宗在內地發放假新冠疫苗資訊的案件有關，其後騙徒向女事主提供一個假冒中國人民檢察院網站的網址，要求事主輸入個人資料，包括個人銀行戶口密碼，聲稱用作背景審查。

女事主不虞有詐，在去年6月至9月分別5度應騙徒要求，按騙徒電話指示，到相約地點與4名操流利普通話的騙徒聯絡，而在最後一次見面時，其中一名騙徒向事主提供一份假商業合約，以作事主向銀行解釋與收款公司有生意來往，藉此逃避銀行審查。騙徒之後又訛稱要事主提交保證金作刑事調查之用，要求將約4,600萬元轉帳到假合約上的銀行戶口。事主其後與家人商討事件後，懷疑受騙，之後發現銀行戶口再被人轉走約1,900萬元，令事件總共損失6,500萬元。

騙 徒操流利普通話 暫未知國籍

警方形容案件金額龐大，而且歷時10個月，案件亦涉及多個騙徒，當中有4人親自與女事主會面，而且當女事主幾乎被騙取全部金錢後，騙徒轉向企圖詐騙女事主丈夫的金錢，惟終被女事主丈夫揭發事件。

警方指，暫時未知道騙徒國籍，而有4名操流利普通話的騙徒曾與受害人在香港親身見面，又交代本年1月共接獲102宗電話騙案，按年增19宗，上升22.8%，損失金額4,300多萬元。在102宗電話騙案中，假冒內地官員及「猜猜我是誰」的電話騙案各佔51宗，當中警方認為假冒內地官員的電話騙案最為危險，因為涉及操控受害人銀行戶口，過程中騙徒可能會展示假的公安證，警方提醒市民警惕「+852」字頭的電話號碼，若有懷疑要與警方聯絡。