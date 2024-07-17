調位風波未平 香港快運：徵得乘客同意 事主：由始至終未有人協商

香港快運(HK Express)「調位風波」繼續發酵。日前一個有兩名未成年人同行的四人家庭，乘搭從香港出發往日本名古屋的航班，據指有家長「挾小朋友之名」，要求已額外付款自選座位的乘客「讓座」，以便全家坐在一起。香港快運昨解釋指，因當中兩名未成年的乘客不能坐在緊急出口座位排，徵得另一排兩位已付費自選座位的乘客同意，才安排調位。惟有自稱是被換位的網民兩度「現身說法」，質疑香港快運「講大話」，稱由始至終未有人與自己協商。本報再就該回應向香港快運查詢，截稿前未有回覆。

涉事航班是由香港出發往日本名古屋的UO690航班，有目擊事件的網民在社交媒體分享事件經過，隨後一名自稱為「讓坐」事主的網民隨即留言附上相片證明及現身說法，解釋擔心因事件令飛機延遲起飛，為免耽誤其他乘客時間才不堅持坐回原座而屈服；又稱所謂的「小朋友」實為中學生，「嗰兩個已經唔係好細嘅小朋友。」她透露，當時聽到該家庭的母親指「唔好諗住郁佢哋，佢哋一定唔會讓」，形容要求無理之餘「仲要態度好差，呢樣先至嬲」，將會就事件追究航空公司。

質疑航空公司講大話 香港快運回覆本報查詢時指，因機型轉換的關係，一行4人家庭最初預訂的座位變成緊急出口座位排。根據規定，當中2位未成年的乘客不能坐在緊急出口座位排，因此與相關家庭解釋調位需要，並得到另一排4位乘客的同意後，當中包括2位已付費自選座位的乘客，迅速安排對調。香港快運已向協助對調的乘客解釋，並承諾會退回自選座位的費用，十分感謝當日各位乘客的理解和配合。如乘客未符合相關安全規定，會為該乘客重新安排替代座位。