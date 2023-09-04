調低股票印花稅 再掀大辯論

本港股市今年表現欠理想，成交量縮減，6月主板每日平均成交金額更跌穿1,000億元關口；為提振港股，社會及金融界均有聲音要求政府調低股票印花稅。財政司長陳茂波昨日網誌則似唱反調，引用數據指減稅無助以結構性、長期地刺激股市交投，甚至「適得其反」，認為應全面檢視影響市場因素，找出問題癥結對症下藥。中原地產創辦人施永青支持有關說法，認為減稅並非港股興旺主因，措施對鼓勵投資效果不大，建議如要減稅可選擇物業買賣印花稅，以刺激整個經濟市場；有證券業界則認為，減稅有利股民「炒密啲」，並指港府應該「救得一瓣得一瓣」。

陳茂波

陳茂波：無助提振市況 效果或適得其反 陳茂波在新一期網誌承認，港股過去一段時間承受不少壓力，表現顯然不理想，單計上月恒生指數累積下跌8%，平均每日成交額約在1,000億元的水平。政府最近就新一份《施政報告》展開諮詢，再惹社會熱議調低股票印花稅，惟陳茂波指出，過往的數據反映下調印花稅率並無法從根本上提振股市，舉例指1999至2001年期間印花稅曾三度下調，日均成交額卻由1997年約143億元，下降至2002年約60億元。 港府前年曾輕微上調股票印花稅至0.13%，陳茂波指調整後首數個月的港股日均成交額仍有增加，較2020年多出2%，強調這反映上調印花稅並無導致交投萎縮。他認為，當局要全面檢視影響市場的各項因素，找出問題癥結對症下藥，並指出零散的刺激舉措既無助提振市況，更可能因成效不彰進一步削弱投資者信心，效果適得其反。

政府上周宣布成立促進股票市場流動性專責小組，小組主席唐家成當時曾稱，是否調整股票印花稅相信會是研究的其中一部分，而小組將向行政長官提交改善建議。陳茂波昨稱，小組將全面檢視不同內外因素，以及研究如何擴寬市場資金來源和流量、吸引更多企業來港上市等，然後提出短、中、長期方案供政府考慮，本周將召開首次會議。 陳茂波重申，要改善股市關鍵在於投資者對後市預期，關乎入市資金流向、取決於經濟表現、公司業績等，非單靠下調股票交易印花稅就可達致的果。他又稱，股市升跌亦受地緣政治、市場情緒和「西方政治成見所造成的誤解」左右，未來數個月他將出訪歐美等地，「走出去」積極向外推廣本港優勢。

施永青

施永青：鼓勵投資效果不大 經濟好前景好才能吸引投資者 施永青接受本報查詢時認同陳茂波決定，認為股票市場興旺與否，並非單靠減印花稅便能解決問題，加上印花稅只是交易0.13%，形容減稅會令買賣股票的少數人高興，惟鼓勵投資功能不大，並會對港府財政收入造成很大影響，「香港庫房所餘無幾，再減少收入就影響政府財政。」他認為，只有經濟好、前景好才能吸引投資者，建議社會整體要改善對投資者的態度，不應「污名化」和「懲罰」投資者和投機者，「(樓市)辣招將投資者睇成對社會有害的人」，又說政府如果要減稅便應減物業買賣印花稅，以刺激整個經濟市場。

許繹彬