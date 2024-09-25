調查估算逾390萬名港人服用保健食品　最受歡迎是維他命和礦物質

不少市民有服用保健食品的習慣，保健食品協會調查發現62%人在過去半年曾服用保健食品，估算全港共有逾390萬名市民曾在過去半年內服用保健食品，支出估算約185億港元。

62% 人過去半年曾服用保健食品 保健食品協會在今年5月至7月訪問1,005名成人，62%受訪者在過去半年曾服用保健食品，50%人會每日服用保健食品。當中最受歡迎的包括維他命和礦物質(56%)、益生菌(36%)以及中式保健食品(26%)。58%的受訪者在選擇產品時最看重其功效，其次是價格或性價比(35%)及口碑(25%)。與新冠疫情前比較，23%受訪者購買多了保健食品；29%受訪者表示與新冠疫情前相比，現時會更關注與免疫力有關的保健品。

保健食品支出 中式保健食品的服用者平均每月在中式保健食品上的支出為904元，而西式或其他保健食品的服用者在西式或其他保健食品上的平均每月支出則為577元。保健食品服用者每人每月平均支出是781元，整體人口中所有保健食品服用者的半年支出估算約185億元。 對於結果發現服用保健食品的人口比例高企，協會會長謝天澤對未來市場發展充滿信心。他提醒消費者透過可信的渠道購買保健品，需留意產品在香港有否主體公司，包裝上「起碼有啲繁體中文字」。否則如果購買水貨，服用後有事則投訴無門。